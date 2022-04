Caterina Balivo crea tendenza, alla première di Laura il look più bello è il suo in total white. Iconica – FOTO

La conduttrice ieri sera ha scelto di calzare la tendenza moda del momento, sublime ed elegantissima la più bella sella serata è state decretata lei.

Oggi arriva al cinema il film di Laura Pausini, “Piacere di conoscerti”, estratto autobiografico della vita della cantante internazionale diretto dallo sceneggiatore televisivo Ivan Cotroneo, che l’ha scritto assieme a Laura e a Monica Rametta e Francesca Picozza con la fotografia di Gherardo Gossi.

Immancabile però ieri sera alla première del film a Roma in Piazza San Pietro anche Caterina Balivo che adora da sempre Laura e ha accolto l’invito con massima felicità.

Per la serata di gala ha scelto di indossare un completo molto minimale che però ha catturato tutta la sua incredibile eleganza scenica, tanto amata dalla sua community e non solo.

Caterina Balivo come un angelo bianco, sublime eleganza scenica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

“Serata magica🤍#PiacerediConoscerti @laurapausini Il tuo film è autentico come te per questo ti amiamo tutti. #aboutlastnight #caterinasecrets”.

Scrive Cate a margine dello scatto che la immortala sul red carpet della prima del film a cui si è presentata indossando un tailleur bianco ottico composto da giacca over, pantaloni jogger legati in vita da un elastico sportivo e aperti alla caviglia dallo spacco frontale che tanto in queste settimane abbiamo visto sulle passerelle delle grandi firme.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Simona Ventura, cosa ha dovuto fare per difendersi da Stefano Bettarini: è sconcertante

A completare il look crop top che scopriva la pancia tonica, décolleté sempre in tinta e borsetta a mano rosa chiaro con decorazione piumata da vera pump anni Trenta. Trucco minimale con focus sulla bocca rossa e capelli scesi sulle spella leggermente ondulati.

Una vera diva che ha portato in scena la moda 2022 con la massima eleganza e senza eccessi strani. Lei è la dimostrazione di come i trend delle passerelle possono diventare urban e street style con qualche accorgimento.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Valentina Vignali, allo specchio seduce anche con un look ‘extralarge’: “Sei fantastica anche così”

I fan sono esplosi nei commenti: “Eleganza, stile, bellezza…una cosa ce la potevi pure lasciare ecchecavolo !!! 😍”, “Nessuno può negare la tua bellezza e semplicità 😍”, “Classe eleganza e stile❤️”, “❤️ Che bella che eri ieri sera! Sembravi un angelo….❤️ Un bacio”.