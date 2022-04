Francesco Gabbani, la trasformazione inaspettata: l’ha fatto veramente

Francesco Gabbani torna in televisione per vivere una nuova avventura: sarà alla conduzione di un programma su Rai 1

Lo abbiamo conosciuto nel 2016 quando si presentò al palco dell’Ariston per la prima volta e vinse come esordiente nella categoria Nuove proposte con il brano Amen.

Nel 2017 ottenne il primo posto alla kermesse con il brano Occidentali’s Karma. Stiamo parlando di Francesco Gabbani che tra poco inizierà una nuova avventura su Rai 1. Infatti, è stato scelto come conduttore per il programma “Ci vuole un fiore”.

Francesco Gabbani, da cantante a conduttore: perché questa scelta?

Francesco Gabbani non sta più nella pelle e non vede l’ora di entrare in studio per condurre il programma “Ci vuole un fiore”, in onda questa sera su Rai 1. Così nell’attesa del grande evento, il cantante ha pubblicato un post sui social dove ha espresso tutta la sua emozione ed ha scritto: “Ogni volta, la notte prima di un Gran Giorno, provo quel mix di agitazione ed eccitazione che quasi non mi fa dormire. Sarà capitato anche a voi, no? Per fortuna la musica mi aiuta a distendermi un po’…”.

I telespettatori più curiosi si chiedono da giorni cosa bisogna aspettarsi dalla nuova trasmissione e perché sia stato scelto proprio Gabbani come conduttore insieme a Francesca Fialdini.

Il programma nasce dall’esigenza da parte della Rai e del direttore dell’entertainment Coletta di porre in primo piano e in prima serata il tema dell’ambiente.

Dal canto suo, il diretto interessato non ha esitato a rispondere ed ha spiegato: “Hanno pensato a me forse perché ho una vita ‘green’ e perché, nei panni di conduttore televisivo, sono una novità visto che di professione faccio altro – ha rivelato in un’intervista per Il giorno – Ovviamente, ho detto sì per l’importanza del tema; vivendo sulle Apuane ho forte il senso ambientalista. Se hai passione per qualcosa tendi a proteggerla”.

Non ci resta che seguire la trasmissione e fare il tifo per il nuovo conduttore, chissà se questa esperienza sia solo l’inizio di una nuova fase della sua vita?