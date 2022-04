“Tu eri tutto quello che cercavo”, Karina Cascella trovata così tra le braccia di LUI: la FOTO non mente

Karina Casella esce allo scoperto con il nuovo amore della sua vita in uno spettacolo di fiori e divertimento unici: i dettagli.

Grazie alla figura di Regina della tv di Maria De Filippi, la bella e vulcanica, Karina Cascella ha ottenuto consensi su ogni fronte.

Oggi, la showgirl non ha più nulla da chiedere al proprio destino se non quella ciliegina sulla torta che la consacrerebbe una volta per tutte. Durante il dating show di Uomini e Donne, Karina vanta di un posto da privilegiata alle dipendenze di Maria.

Telespettatori e appassionati non potranno mai dimenticare i suoi interventi a ‘gamba tesa’, determinanti per indirizzare il futuro di una coppia tra tronisti e/o corteggiatori.

Stavolta invece la storia d’amore la scrive direttamente lei in prima persona, presentandosi davanti a tutti con l’uomo che le ha donato la vera felicità, facendole capire l’importanza di una persona come lei al suo fianco

Karina Cascella celebra così il nuovo amore: ‘cornice’ di un panorama meraviglioso

Karina Cascella ha deciso di aprire un periodo sabbatico prima di tornare a smistare esperienza negli studi di Uomini e Donne.

“Tutto quello che cercavo eri tu” tuona tra mille emozioni la showgirl, protagonista in prima persona di un momento che sognava da tanto tempo.

Anche se non è lecito conoscere al momento il nome della sua meravigliosa dolce metà, i fan invidiano la posizione sentimentale che si trova a vivere. Karina abbraccia affettuosamente il suo nuovo lui in una cornice panoramica di altissimo profilo.

Il contesto nel quale interagisce è il fantastico mondo di “Disneyland Paris” dove ciascun turista vorrebbe visitare almeno una volta nella vita.

Uno spettacolo di fiori, piante e giardini curati alla perfezione è ciò che si palesa agli occhi strabuzzati dallo stupore dei tantissimi followers di Instagram che non si sono voluti perdere neppure un attimo di questo favoloso momento di svolta per lei.

Da oggi Karina sarà il personaggio jolly dello spettacolo sulla quale gli addetti possono contare per un nuovo futuro da protagonista.