I fan sono senza parole, Adriano Celentano e Claudia Mori sono davvero in procinto di dirsi addio? L’amante ci ha lasciato lo zampino e la situazione è alquanto particolare.

Celentano è un cantante, attore e show man italiano. La sua fama lo precede soprattutto per il suo inusuale passo di danza molleggiato. Da anni è sposato con l’attrice Claudia Mori, i due personaggi dello spettacolo hanno costruito una famiglia ed hanno dato alla luce tre figli.

Il legame tra Celentano e Claudia è vecchio come il mondo, per usare un eufemismo. Negli anni la loro storia d’amore, così come il matrimonio stesso, è stata messa alla prova e dopo diverso tempo si tirano le somme.

Andriano e Claudia, è il momento dell’addio? Dopo tanto tempo, le verità

La storia tra Celentano e Claudia Mori è nata negli anni 60′, i due attori sono convolati a nozze nel 1964. Tutto sembrava filare liscio quando un’altra donna ci ha messo lo zampino, facendo svanire per diverso tempo i sogni di una vita.

Il tradimento è costato caro alla coppia, i due si sono separati per un po’ di tempo ed hanno vissuto momenti davvero drammatici. Il tradimento è stato così eclatante che ancora oggi se ne parla e probabilmente dopo anni si tirano le somme.

Erano gli anni 80′, Adriano Celentano recitava nel film “Il bisbetico domato”, con lui anche lei, l’amante, la bellissima e giovanissima Ornella Muti. Non è dato sapere se tra i due ci sia stata una vera storia d’amore o solo una tresca, quello che è certo (confermato dopo anni da Celentano) è che c’è stato qualcosa di fisico.

Questa parentesi di vita fatta di divertimento e rapporti fisici ha messo a dura prova il matrimonio con Claudia Mori, i due hanno rischiato di separarsi, i giorni erano grigi così come gli animi. L’attrice (Mori) ha deciso di perdonare il marito per il bene della famiglia.

Dopo anni si tirano le somme, Adriano e Claudia ne hanno passate tante insieme ed hanno superato anche questo momento drammatico. Oggi sono innamoratissimi l’uno dell’altro, Ornella Muti è stata solo una sfumatura che ha dato un pò di brio alla coppia.