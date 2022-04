Antonella Fiordelisi è diventata nota al pubblico italiano per aver partecipato come tentatrice ad un’edizione di Temptation Island.

Un fisico mozzafiato quello di Antonella che rende giustizia a qualsiasi outfit scelto: bellezza mediterranea, occhi accattivanti ed un sorriso capace di attirare l’attenzione di qualsiasi uomo lei desideri, Antonella è una vera star di Instagram.

La modella ed influencer è una grande appassionata di scherma, lo sport che da anni le regala molte soddisfazioni. La sua bellezza le ha permesso di iniziare molte collaborazioni con brand famosi, dove un fisico come il suo, risulta perfetto per mostrare capi da vendere al pubblico social. Antonella è stata per un periodo la fidanzata di Francesco Chiofalo, attuale concorrente della nuova edizione della Pupa e il Secchione. I due si sono mostrati sui social in momenti d’amore in cui felici si godevano il tempo insieme, ma dopo un momento di crisi apparentemente superato, la coppia si è definitivamente detta addio.

Antonella Fiordalisi infiamma il web con le sue foto nel Safari

Dopo la fine della storia con Chiofalo, la vita di Antonella ha cambiato direzione, la modella ha deciso di dedicarsi al suo lavoro e alla cura di se stessa. Negli ultimi scatti postati su Instagram, la Fiordelisi si mostra immersa in un viaggio indimenticabile, ovvero a Sharm El Sheikh.

Le sue foto stanno letteralmente mandando in tilt il web vista la sensualità e le forme messe in evidenza. “Fisico statuario e gambe spettacolari”, ha scritto un fan sotto uno scatto pubblicato, ma non è il solo visto che sono tantissimi i commenti che sotto ogni post fanno a gara per il complimento più bello. Antonella Fiordelisi incanta tutti con la sua bellezza, una giovanissima donna di ventiquattro anni che a piccoli passi, sta trovando la sua strada nel mondo dello spettacolo, dimostrando a tutti che oltre ad un evidente fascino che le permette di collaborare con brand d’abbigliamento importanti, possiede anche tanta personalità e voglia di mettersi alla prova.

