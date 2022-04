Benessere a tavola: caratteristiche nutrizionali e proprietà del merluzzo

Tra i pesci più importanti in termini di pescato commerciale, il merluzzo è un prodotto alimentare dall’elevato apporto proteico e ricca fonte di omega 3.

Non solo selenio, zinco, iodio e fosforo, il merluzzo, tra i pescati più importanti per la pesca commerciale, è una ricca fonte di proprietà benefiche per il corretto funzionamento dell’organismo. I suoi benefici sono innumerevoli e spaziano dal benessere per le ossa al giusto equilibrio nutrizionale per il sistema nervoso. Essenziale per la vitalità stessa della nostra fitta rete neuronale, il merluzzo abbonda di minerali indispensabili per vivere in perfetta salute. Scopriamo insieme i suoi più importanti benefici per la mente e il corpo.

Tra i principali paesi produttori del merluzzo si contano quelli nordici, come Norvegia e Islanda); una variante si trova anche nell’area dell’Oceano Pacifico mentre nel nostro mare naviga il merluzzo imperiale.

Merluzzo a tavola: le proprietà indispensabili per il benessere psicofisico

ricca fonte di fosforo: essenziale per la crescita e il mantenimento delle ossa dopo il calcio.

essenziale per la crescita e il mantenimento delle ossa dopo il calcio. ricca fonte di vitamina B3: ottima vitamina durante la produzione metabolica dei carboidrati, lipidi e proteine.

ottima vitamina durante la produzione metabolica dei carboidrati, lipidi e proteine. principio attivo essenziale nel flusso sanguigno e nella formazione del DNA

ricca fonte di vitamina B6: essenziale per i globuli rossi e il trasferimento dell’ossigeno alle cellule. Questa vitamina aiuta inoltre a regolare il livello di zuccheri nel sangue e aiuta a rafforzare il sistema immunitario

essenziale per i globuli rossi e il trasferimento dell’ossigeno alle cellule. Questa vitamina aiuta inoltre a regolare il livello di zuccheri nel sangue e aiuta a rafforzare il sistema immunitario ricca fonte di magnesio: ottimo per il mantenimento di ossa e denti. Essenziale per la comunicazione neuronale degli impulsi nervosi.

ottimo per il mantenimento di ossa e denti. Essenziale per la comunicazione neuronale degli impulsi nervosi. Ricca fonte di vitamina D: ottima per denti, ossa e sistema immunitario.

ottima per denti, ossa e sistema immunitario. Ricca fonte di Omega 3

In generale, è molto importante alzare la frequenza di consumo di pesce nella quotidianità per prevenire il rischio di sviluppo di malattie cardiovascolari o infarto. Mangiare pescato rafforza il sistema immunitario, accende la mente e favorisce l’accelerazione del metabolismo. Ricca fonte di omega 3 unita all’innumerevole lista di benefici sotto forma di vitamine e minali rappresenta la combinazione vincente per vivere sani e in salute.