Eleonora Daniele nuova vita dopo la maternità. Arriva la confessione a sorpresa: “Voglio il secondo”

La conduttrice recentemente intervistata dal settimanale Gente ha ammesso che la piccola Carlotta forse potrebbe presto avere un fratellino o una sorellina.

La padovana classe 1976 è al momento al timone de “Storie Italiane” in onda tutte le mattine su Rai 1 con protagonisti importanti che raccontano l’attualità italiane nel modo più completo e accattivante per il pubblico a casa.

Eleonora Daniele però non è solo una conduttrice tra le più qualificate nel nostro Paese ma anche la splendida mamma di Carlotta che il prossimo 25 maggio compirà 2 anni. La bambina è nata quando la Daniele aveva 44 anni, motivo per cui in molti hanno criticato questa sua scelta di portare avanti prima la carriera e poi solo una volta trovato l’amore invece concentrarsi sul resto.

Il suo resto si chiama Giulio Tassoni, che Eleonora ha sposato nel 2019 anche se la loro “amicizia” è nata nel lontano 2002. Recentemente ha rilasciato una bellissima intervista al settimanale Gente in cui spiega il suo rapporto con la maternità.

Eleonora Daniele presto il secondo figlio? “Perché no!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

Sua figlia Carlotta, che compirà 2 anni a breve, è una nascita che le ha rivoluzionato l’esistenza in positivo: “Essere mamma mi ha fatto diventare più bella e delicata. Mi ha resa più donna, mi ha fatto diventare più bella, in senso lato, intendo”. Ha dichiarato ai microfoni di Gente.

Precisa poi anche che “la bellezza è la proiezione di ciò che senti dentro, è una luminosità che si percepisce allo sguardo e che arriva dallo spirito. Lei ha sprigionato tutto questo”.

Una dichiarazione d’amore che si percepisce anche nella scelta oculata dei termini usati per descrivere questo nuova vita dopo la maternità, fatta di cose belle e programmi per il futuro incentrati sulla sua famiglia allargata.

Nel corso dell’intervista però poi si è fatta seria ed ha confessato inaspettatamente di pensare ad un altro figlio nella sua vita. “Il desiderio c’è, non lo nego. Mi piacerebbe non lasciarla da sola, farle capire quanto è bello crescere avendo compagnia, e io lo so bene: la mia vita non sarebbe la stessa senza le mie due sorelle e Luigi, mio fratello, che ora non c’è più”.

Però poi chiarisce che il tempo biologico è agli sgoccioli per lei e che ha pochissimo tempo per poter realizzare questo suo ulteriore sogno nel cassetto. Non è una cosa che deve accadere necessariamente a prescindere, la sua vita è già piena e appagante oggi accanto a Carlotta e Giulio. Un altro figlio sarebbe solo la panna montata sopra la torta che ha realizzato.