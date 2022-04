Sangiovanni svela il motivo del perché ha rasato i capelli, incredibile. Parole che lasciano il segno

Il secondo classificato ad “Amici” ha svelato in un’intervista a Billboard il motivo per il quale ha scelto di cambiare look.

Il secondo posto conquistato ad “Amici” non è stata una sconfitta ma bensì una doppia vittoria lavorativa, visto il successo mediatico che gli è esploso tra le mani subito dopo, e sentimentale, dato l’amore con la prima classificata Giulia Stabile.

Sangiovanni è oggi tra gli artisti italiani più amati di sempre, la sua voce soave e schietta ed il portamento irriverente lo connotano tra i grandi nomi del prossimo futuro discografico nazionale.

Se però fino a poche settimane fa oltre la sua voce faceva capolino anche una capigliatura sbarazzina con una cascata di ricci ribelli, ora il giovane vicentino sembra aver scelto un look più minimale dove una rasatura completa ha preso il posto a piene mani. In molti si chiedono il perché di questo cambiamento così repentino, come stanno davvero le cose? Lui lo ha confessato in una recente intervista.

Sangiovanni lo ha fatto davvero, “Ora assomiglio a Rudy Zerbi!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da fra e chia ¦ g & s supporter💗 (@sangiulias.love_)

Ai microfoni di Billboard, il giovane cantante quinto classificato a “Sanremo 2022” con Farfalle, ha inizialmente scherzato spiegando che la scelta di tagliarsi i capelli a zero è stata voluta per “assomigliare a Rudy Zerbi”.

Poi però ha ammesso che i suoi capelli avevano bisogno di una maggiore cura, erano “incolti” e non gli piacevano più.

“Avevo bisogno di un cambiamento perché mi sentivo poco curato e alla deriva. E i miei capelli non mi piacevano più, erano troppo pesanti. E poi avere i capelli così oggi è totalmente nel mood della musica che sto per proporre”.

Poi nel corso dell’intervista accenna anche al suo rapporto con Giulia, la sua vera ancora di salvataggio a cui aggrapparsi.

Invita i giornali di gossip a star loro lontano visto che si sentono oppressi come coppia, mentre vorrebbero viversi intensamente come persone normali della loro età. Vista però la popolarità di entrambi, sembra una richiesta difficile, chissà se però qualcuno gli darà ascolto.