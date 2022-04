Alessia Marcuzzi a cuore aperto su Instagram: il post pieno di amore per la sua piccola mia. Parole che fanno riflettere

Ha abbandonato da un po’ la televisione ma l’affetto del suo pubblico non si è affievolito nemmeno di un millimetro. Alessia Marcuzzi ha deciso di lasciare la tv ed in particolare Mediaset, l’azienda con la quale ha lavorato per 25 anni. Una scelta che ha lasciato interdetti in molti ma che rende felice lei che non si rivedeva più in quello che faceva.

Oggi Alessia continua il suo lavoro di imprenditrice nel settore della pelletteria e dei prodotti dedicati alla bellezza. Ha più tempo per la sua vita privata, per la piccola Mia ed il marito ma anche per ritrovare gli amici che magari non rivede da tempo.

Tra questi c’è Mara Venier che l’ex conduttrice ha incontrato qualche sera fa a casa sua. Non si vedevano da tanto tempo le due amiche e così si sono concesse una cenetta in relax nell’attico della conduttrice di “Domenica In” con una magnifica vista su Roma.

Per Alessia c’è però anche modo di riflettere e fare nuove scoperte sulla sua famiglia ed in particolare su Mia. Ecco cosa ha detto.

Alessia Marcuzzi, le parole per la piccola Mia ed una nuova prospettiva

Alessia Marcuzzi ha vissuto il Covid sulla sua pelle. In prima persona e poi con la piccola Mia che è dovuta restare in isolamento. È in questi giorni non facili che l’ex Iena ha riflettuto, in particolare sulla sua piccola, nata dalla storia con Francesco Facchinetti.

Alessia ha aperto il suo cuore e ha confidato che in questi giorni ha scoperto tante cose di sua figlia, tante cose alle quali prima non badava. Tra tutti il suo grande senso di responsabilità, un valore importante per una bambina di soli 10 anni.

“Non vuole mettere in pericolo la vita degli altri” ha chiarito. La Marcuzzi ha anche spiegato che la sua piccola è stata molto premurosa con lei quando entrava in camera per portarle da mangiare e pulire la stanza.

Da questo e molte altre cose Alessia ha capito che deve essere una mamma più tollerante e più consapevole e per questo ringrazia tanto la sua piccola e dolce Mia.