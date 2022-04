Il Volo, Gianluca Ginoble lascia il gruppo. La FOTO della partenza è un addio definitivo? Fan in attesa di notizie

L’aitante giovane del terzetto lirico ieri ha postato sui social uno scatto che mostra la sua partenza immediata verso una destinazione ignota. Che succede?

Quando si nomina Gianluca Ginoble si parla di una delle stelle dei nostri tempi, il bambino prodigio che nel 2009 ha incantato il palco di “Ti lascio una canzone” tanto da essere notato dall’allora direttore ai lavori e unito in gruppo con i compagni Ignazio Boschetto e Piero Barone.

Considerato come il “belloccio” del terzetto lirico de Il Volo, Gianluca è seguitissimo sui social dove vanta 670mila follower che lo seguono in ogni suo spostamento.

Sono molti ad attendere i prossimi concerti che lo vedranno impegnato a Ferrara e Vicenza con due appuntamenti dedicati alla musica di Ennio Morricone e successi inediti del gruppo.

Nonostante però tutti questi concerti già in scaletta, pare che il giovane nativo di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, abbia voluto prendersi una pausa da tutto e tutti. Le sue ultime stories Ig hanno infatti preoccupato molto i fan, dove è andato il giovane con tanta fretta? Si tratta di un addio agli amici?

Gianluca Ginoble lascia tutto? Ecco dove è andato

Come dicevamo, il primo spettacolo in cui sarà coinvolto è quello atteso per il 29 giugno in Piazza Trento e Trieste in occasione di Ferrara Summer Festival mentre il secondo è programmato per il 3 settembre 2022 a Vicenza, in Piazza dei Signori.

Sembra però che ci sia ancora molto tempo per tutta questa carica di adrenalina, motivo per cui Gianluca ha deciso in fretta e furia di staccare la spina a correre a casa sua in Abruzzo per passare del tempo con la famiglia e gli amici in occasione della Pasqua.

Nelle sue stories Instagram vediamo infatti uno scatto dell’autostrada con vista Appennini in lontananza, senza nessuna scritta o precisazione, motivo per cui moltissimi fan si sono subito allarmati pensando ad una sua fuga definitiva da Il Volo.

Il ragazzo classe 1995 è infatti legatissimo alla sua terra e non passa occasione in cui lui non mostri la vita più serena e pacata in cui si vive nella sua regione di provenienza. Nessun allarmismo, si tratta solo di una pausa per ricaricare le pile e partire con il piede giusto una volta tornato a provare con Pietro e Iganzio dopo le festività.