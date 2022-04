Da diverse settimane è iniziata la nuova edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Nel cast tra i concorrenti, molti volti amati in televisione e sui social.

La novità di quest’anno prevede la partecipazione al reality di tante coppie: amici, compagni di vita ed anche fratelli, come Guendalina e Edoardo Tavassi, i due stanno riscuotendo molto successo dal pubblico, vista la loro simpatia e grande complicità.

Come tutti i fratelli però, anche il loro rapporto alterna momenti felici e momenti di pesanti discussioni ed anche sull’isola, le loro debolezze stanno venendo fuori. Nella scorsa puntata, la conduttrice ha mandato in onda una clip di un forte litigio avvenuto tra i due: Guendalina ha accusato il fratello di essere troppo pigro, una persona con poca volontà di fare, poco volenteroso nell’aiutarla, facendo solo quello che fa piacere a lui. Allo stesso modo Edoardo ci è andato giù pesante nei confronti della sorella: “Hai le protesi al cervello“, le ha detto con tono nervoso, lamentandosi di quanto lei ribadisca sempre e solo che i figli la impegnino tante ore al giorno.

I Fratelli Tavassi litigano, ecco la reazione dell’ex di Guendalina

Gli animi si sono cosi tanto accesi che Edoardo ha chiesto alla produzione di poter tornare a casa, ma dopo poco, si è calmato e ha deciso di restare. I due fratelli hanno raccontato che anche a Roma litigano molto, in quanto il loro rapporto è proprio fatto cosi.

Entrambi però, hanno dichiarato che mai affronterebbero quest’esperienza da separati, infatti alla domanda di Ilary, rispetto alla possibilità di continuare il percorso da soli, Guendalina e Edoardo hanno scelto di proseguire come coppia, uniti nonostante tutto. A sconvolgere il web però è stata la non reazione di Umberto D’Aponte, l’ex marito di Guenda ed anche papà dei suoi figli. La coppia è stata sposata per molti anni ma dopo un momento molto complicato, ha deciso di separarsi.

Ad ogni modo dopo le parole forti del fratello all’isola, il pubblico si aspettava una reazione da parte dell’ex marito e soprattutto padre dei bambini, ma per ora in merito a sue dichiarazioni, c’è stato solo il silenzio totale.