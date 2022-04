“Matrimonio a prima vista. E poi 8”, finale a sorpresa. 2 coppie su 3 hanno consegnato le fedi

Ieri sera è finalmente terminata l’ottava stagione del docureality di Real Time, una puntata davvero incredibile che ha lascito tutti esterrefatti.

Spesso le belle favole romantiche non vanno come ci si aspetta, con il principe azzurro che scende da cavallo e va a salvare al principessa dal drago portandola al suo castello.

La realtà oggi è ben diversa, le principesse sono donne emancipate che sanno quello che vogliono e non cercano sicuramente qualcuno che le vada a salvare dalla loro routine quotidiana. Lo sanno bene le tre coppie che hanno partecipato con tante aspettative all’esperimenti di “Matrimonio a prima vista 8” che ieri sera ha chiuso i battenti con la puntata speciale dell’E poi.

Settimana scorsa eravamo rimasti con un SI’ corale di tutti e sei i ragazzi nel voler proseguire la relazione ma ieri, a sei mesi di distanza dalla messa in onda, le cose sono cambiate moltissimo. Non tutte le coppie hanno deciso d proseguire la loro favola. Vediamo chi ha consegnato le fedi.

“MAPV 8”, finisce con il botto: chi si è lascito e chi ha scelto di proseguire

Due NO secchi per Mattia e Cristina e Gianluca e Giorgia. Ebbene sì, le due coppie sono entrare in sala dagli esperti con un grande sorriso e sguardi complici ma poi una volta arrivati alla motivazione sul perché hanno deciso di tirarsi indietro hanno svelato altarini fragili e incomprensibili.

I primi due hanno ammesso di stare molto meglio come amici, “non c’era trascinamento mentale, non ci mancavamo” hanno ammesso insieme. Anche sia Mario Abis e Favaretto, increduli a tale confessione, hanno sentenziato che potrebbero essere una coppia futura nata dalle ceneri di un’amicizia consolidata.

Gianluca e Giorgia invece tirano in ballo una relazione altalenante nonostante lei avesse provato fino alla fine a mettersi in ballo. “Sembrava tutto uno sforzarsi” ammette l’artigiano, che però alla domanda di Nada confessa che senza fedi forse avrebbe maggiore spinta per riprovarci con l’ex moglie uscito dal programma. “Mi piacerebbe stare in contatto con lei”. Sarà vero?

Convinti fino alla fine invece Antonio e Giorgia che si sono giurati rispetto reciproco e amore nonostante la distanza.

Entrambi infatti si trovano separati ancora per via del loro lavoro, ma sperano che presto troveranno un punto di contatto per unire l’utile al dilettevole. Giorgia alla fine ha trovato il suo principe azzurro in sella al destriero bianco, sono in tanti ora a tifare per loro affinché la storia possa crescere e consolidarsi.