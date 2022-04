Federica Pellegrini, abito aderente da leggenda che scopre i punti giusti: “Bell’ombelico” – FOTO

Federica Pellegrini conferma tutta la sua bellezza in uno scatto che la mette in mostra con un look inedito ma ugualmente seducente

Ha costruito con forza e determinazione la sua leggenda in acqua, diventando non solo una delle nuotatrici ma una delle atlete italiane in assoluto più vincenti di sempre. La carriera di Federica Pellegrini è stata costellata di grandi successi e il riconoscimento da parte del pubblico è sempre stato totale e incondizionato.

Una sportiva di razza, capace di diventare un personaggio pubblico a 360 gradi. Che ha saputo emozionarci con le sue imprese, ma mettendo a nudo anche le sue fragilità e i suoi pensieri. Il congedo a Tokyo 2020, nella sua quinta Olimpiade, ha commosso tutta l’Italia. E c’è mancato poco che Federica bagnasse la sua leggenda con un’altra medaglia.

Ricordare tutti i suoi record e le sue vittorie sarebbe quasi superfluo. Ma la sua leggenda non finisce al di fuori della vasca. In questi anni, è diventata anche un personaggio televisivo, oltre che ancora molto influente nel mondo dello sport: fino al 2028 sarà membro del Comitato Olimpico Internazionale.

Ed è ovviamente uno dei personaggi più seguiti sui social: oltre un milione e 600 mila followers su Instagram, dove posta continuamente scatti che evidenziano la sua grande classe, eleganza e sensualità. Se continuiamo a chiamarla ‘la divina’, c’è un motivo.

Federica Pellegrini come sempre strappa applausi, l’abito è informale ma lascia senza fiato

L’ultimo post è da testimonial pubblicitaria per una marca di abbigliamento. E Federica ci dimostra che anche con abiti casual, riesce a fare la differenza.

Pantalone e top aderente riescono ad esaltare la sua silhouette slanciata e seducente. Una visione di grande fascino, che non può lasciare indifferenti. L’ombelico scoperto è se vogliamo la ciliegina sulla torta ad una immagine super.

Like e commenti entusiasti, come sempre, arrivano a raffica, in pochi minuti. Da sempre, Federica è abituata a vincere ed entusiasmare, e continua a farlo.