Francesco Gabbani è un’artista tra i più originali in Italia. I testi delle sue canzoni hanno sempre un messaggio molto chiaro e diretto, un modo il suo per arrivare al cuore della sua gente.

Sono tanti i pezzi proposti da Gabbani che negli anni hanno avuto un enorme successo: da “Occidentali’s Karma” a “Viceversa”, ogni canzone diventa tra le protagoniste di molte playlist. Gabbani si differenzia dai suoi colleghi grazie alla sua penna originale.

Per Gabbani si sono presentate nel tempo diverse occasioni importanti: una delle sue ultime canzoni, ovvero “Spazio-tempo” è stata scelta come la colonna sonora della fortunata serie Rai “Un Professore” con Alessandro Gassman, un pezzo che ha emozionato tutti i fan della storia, che nei momenti più salienti, ha come melodia la canzone di Gabbani. Le opportunità per il cantante ad ogni modo non si fermano, inizia per lui una nuova esperienza al fianco di Francesca Fialdini su Rai 1, un nuovo show che metterà di sicuro in mostra i talenti di Gabbani, colui che ha sempre dimostrato grande professionalità.

Francesco Gabbani racconta il suo rapporto con Ornella Vanoni

Durante un’intervista dove Gabbani è stato invitato per promuovere il programma che lo vedrà al timone, il cantante ha raccontato del suo rapporto con Ornella Vanoni. I due hanno duettato insieme sul palco dell’Ariston nel 2021, riscuotendo grande successo.

Francesco ha parlato della Vanoni come di una buona amica, una donna che si esprime senza filtri, andando controcorrente rispetto ai tempi d’oggi. Gabbani ha inoltre raccontato un momento divertente che lega entrambi :“Ornella mi chiama e poi butta giù il telefono“, ha detto sorridendo, riservando per la sua collega tante parole di affetto e grande stima. Attendiamo allora di seguire questo meraviglioso artista nello show di Rai 1 dove saranno presenti molti ospiti e colleghi, un modo per far trascorrere qualche ora di spensieratezza al pubblico a casa, attraverso la buona musica ed anche tributi ad artisti italiani che hanno fatto la storia, tra questi Adriano Celentano.

