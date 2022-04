“Un Posto al Sole”, Bianca finisce nei guai: le cose si mettono male

Un Posto al Sole: la piccola Bianca Boschi sempre più nei guai. La figlia di Angela e di Franco ha intrapreso una brutta strada a causa di una challenge su internet

Bianca Boschi è una delle protagoniste di queste ultime puntate di Un Posto al Sole. La figlia di Angela Poggi e di Franco Boschi, infatti, sta vivendo un momento davvero molto complicato. Lei è sempre stata una bambina diversa dalle sue coetanee, costantemente con la testa sulle spalle, ora che l’adolescenza si sta avvicinando però le cose si stanno complicando.

Bianca, infatti, ha avuto un terribile crollo quando sua madre Angela le ha comunicato di voler partire per andare a lavorare in Sicilia. Lei pensava di riuscire a reggere il colpo e di essere semplicemente fiera della indipendenza di sua madre, ma è pur sempre una ragazzina e, appena rimasta senza di lei, ha accusato fortemente la sua assenza.

Un Posto al Sole: Bianca nei guai per via di una challenge

Ha trovato un modo bizzarro di reagire: ha smesso di essere così disciplinata e brava a scuola come lo è sempre stata, ed è entrata in un brutto giro a causa di una challenge di internet. Proprio qualche giorno fa, ha imbrattato un muro della scuola e la professoressa che l’ha beccata, è inciampata per le scale ed è stata costretta a rinunciare al suo lavoro fino alla fine dell’anno.

Angela, che è tornata a casa per qualche giorno, ha visto da vicino la crisi di sua figlia ma questo non le impedirà di ripartire per concludere il suo lavoro in Sicilia. Questo potrebbe scatenare un nuovo crollo in Bianca, soprattutto perché la ripartenza di Angela, creerà delle tensioni non indifferenti tra i suoi genitori. Franco è arrabbiato con Angela per il modo in cui ha deciso di ripartire a cuor leggero, ignorando le esigenze di sua figlia.

Mentre i suoi genitori saranno lì a discutere per l’ennesima volta, Bianca si lascerà andare ancora una volta nella terribile spirale in cui è già finita una volta.