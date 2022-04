“La Vita in Diretta”, subentra una famosa conduttrice. Cambia tutto per Alberto Matano

Per il format guidato da Alberto Matano in arrivo cambiamenti significativi. Il cast de “La Vita in diretta” sta subendo variazioni: i fan sono nel delirio.

Tempo di cambiamenti per la “La Vita in diretta”. In onda da ormai 30 anni, si tratta di un format Rai dedicato all’attualità, tra i più seguiti. Dal 2019 è guidato da Alberto Matano, noto giornalista e conduttore, classe 1972.

Molto seguito, il presentatore porta avanti il programma mettendo in campo il suo grande talento e la sua esperienza nel settore.

Spesso presenti molti ospiti in studio, di recente i fan sono rimasti senza fiato quando Alberto ha accolto un personaggio molto conosciuto, scatenando i rumors sulla sua possibile presenza fissa nel format.

Alberto Matano: quell’ospite fa sognare, presunto cambiamento nel cast

A lasciare il segno ne “La Vita in Diretta”, è stato un ospite d’eccezione da tempo lontano dagli studi televisivi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > I 5 segreti di stile ed eleganza: parla Drusilla Foer

Ad accoglierlo con calore è stato Matano, molto emozionato per l’ospitata. Si tratta di Elisa Isoardi che è così tornata sotto i riflettori dopo alcuni mesi di stop: conduttrice de “La Prova del cuoco”, è passata a Mediaset partecipando a “L’Isola dei Famosi” lo scorso anno. Chiusa quest’esperienza per diverso tempo non è apparsa in nessuna trasmissione e pertanto questo ritorno le ha riempito il cuore di gioia.

Gioia condivisa anche dal conduttore che ha rivelato come l’aspettasse da tempo, esprimendo la sua felicità per la sua presenza in studio. Questo atteggiamento ha fatto diffondere rumors su un possibile ingresso di Elisa nel format: da tempo si vocifera in merito a un suo ritorno in casa Rai.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Marica Pellegrinelli, ora è felice con il suo nuovo amore: momenti di gioia, ecco chi è

La conduttore ha rivelato infatti come sia pronta a lanciarsi in nuove sfide, dopo il periodo di pausa. Questa partecipazione a “La Vita in Diretta” ha fatto sperare i suoi fan che sarà presente nel futuro della trasmissione, affiancando Alberto nella conduzione, con cui va molto d’accordo, prendendo il posto della Cuccarini.