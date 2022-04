Nella memoria di Beatrice Borromeo è rimasto impresso un gesto clamoroso del marito Pierre. La giornalista e modella non se lo aspettava proprio.

Sposati dal 2015, legati da un profondo amore. Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, genitori di Stefano e Francesco, sono una delle coppie più in vista delle famiglie reali d’Europa.

Occhioni azzurri, biondissimi, lineamenti angelici, hanno segnato la storia monegasca con la loro storia da favola. Conosciutisi nell’ambito del Festival di Cannes nel 2008, per il figlio di Carolina di Monaco è stato subito un colpo di fulmine: incrociando lo sguardo magnetico della modella e giornalista se ne è subito innamorato perdutamente, tanto da lasciarsi andare a un annuncio diventato realtà.

Con certezza ha confessato subito alla futura consorte, con molta certezza, che sarebbe diventata un giorno sua moglie. Una profezia trasformatasi nella loro esistenza che ormai condividono, facendosi spalla uno con l’altro.

Sono tanti i retroscena e le curiosità in merito alla loro storia d’amore. Tra questi in particolare un gesto di Casiraghi ha lasciato il segno nel cuore della reale, stupendola in un modo clamoroso.

Beatrice Borromeo: clamoroso gesto di Pierre

Come per ogni storia, i primi momenti sono indimenticabili nel cuore degli innamorati. Per Beatrice Borromeo in particolare uno specifico è incancellabile tanto l’ha lasciata senza fiato.

Si tratta del primissimo regalo di Pierre: un’idea originale che mai si sarebbe aspettata. In occasione del periodo natalizio, invece di donarle classici gioielli, ha stupito la fidanzata con qualcosa di molto particolare, simbolo di quanto già dagli inizi tenesse ai lei. Si tratta di un gadget aeroplanino, comprato in un punto vendita di casalinghi.

Un oggetto semplice all’apparenza, ma dietro il quale si cela un importante messaggio: all’epoca la giornalista aveva timore di volare e il suo Pierre le ha fatto questo regalo per esorcizzare questa paura.

Anno dopo anno, i due sono rimasti uno al fianco dell’altro tra alti e bassi costruendo un rapporto fatto di sostegno, rispetto e fiducia reciproca in cui sono entrambi migliorati, limando i loro difetti caratteriali.