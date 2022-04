Bershka, l’apertura in centro città: il negozio che ha fatto impazzire i giovani

Il brand che è un must per le adolescenti ha aperto in centro città ed è stato un vero e proprio successo. Ottima la risposta…

Bershka è uno dei negozi più amati dagli adolescenti, un vero e proprio must have tanto che i suoi capi non possono mancare nell’armadio dei più stilosi.

I giovani, soprattutto dai 13 ai 17 anni, amano vestire lo stile e la tendenza di moda che propone la multinazionale spagnola.

Il marchio venne fondato nel 1998 e ad oggi sono presenti 899 punti vendita in 64 nazioni.

L’ultimo negozio che ha aperto in Italia ha riscosso il solito successo che il brand ormai ottiene da anni.

La forza di questo marchio è dato anche dalle sue collaborazioni con il mondo della musica, dei manga e della tv: le ultime sono state ‘Squid Game’, la serie targata Netflix, e ‘Attack of Titans’, manga di genere dark fantasy post apocalittico che risulta essere tra i più apprezzati dai teen–agers.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———-> “Assumiamo proprio loro” Primark apre il nuovo negozio, il gesto inaspettato che ha commosso tutti

La nuova apertura di Bershka in Italia è un successo

Il brand facente parte del gruppo Inditex ha aperto le porte in via Canciani ad Udine, al posto di un altro marchio famosissimo, H&M che ha chiuso nel novembre 2020.

Lo store si trova su tre livelli e oltre ad avere le solite collezioni di abbigliamento uomo e donna, scarpe e vari accessori propone anche una nuova collezione di fragranze per il corpo e per la casa.

Il negozio è aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30 mentre la domenica dalle 11:30 alle 19:30.

Diverse sono state le assunzioni, date le dimensioni dello store che hanno permesso l’impiego di numerosi commessi e district manager.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———-> E’ arrivata la spesa gratis nel noto supermercato, accade il clamoroso imprevisto: ecco tutti i dettagli

L’apertura del negozio di via Canciani risale a dicembre 2021 e a distanza di quattro mesi si può asserire che la risposta da parte dei cittadini udinesi è stata ottima tanto che il negozio ha ottenuto dei numeri inaspettati.