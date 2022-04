Bonus verde 2022: tempi e modalità per la compilazione della domanda

Bonus verde 2022, tutte le novità in merito per vivere la primavera con gioia e senza spendere molto. Ecco come presentare domanda.

Siamo nel pieno della primavera, anche se non si direbbe visto il mal tempo, nell’aria si sente quella voglia di spensieratezza e leggerezza, la natura inizia a svegliarsi dal ungo letargo invernale ed ecco che è arrivato il momento di mettere a nuovo giardini e terrazzi.

Quest’anno grazie al bonus verde 2022 è possibile vivere la bella stagione con gioia e qualche soldino in più in tasca. Oggi vogliamo parlarti di tutte le novità in merito per godere al massimo dei vantaggi del momento.

Bonus verde 2022, era quello che ci voleva per svegliarsi dal letargo

Il bonus verde 2022 è stato pensato ed attuato per gli immobili ad uso abitativo, è molto vantaggioso in quanto da la possibilità di ottenere indietro il 36% delle spese sostenute in casa per il rifacimento del verde. Ogni abitazione può spendere massimo 5mila euro, naturalmente le movimentazioni devono essere tracciabili e documentate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Bonus pneumatici 2022: Quando e come presentare domanda

L’agevolazione è alquanto vantaggiosa, come preannunciato poc’anzi, infatti considerate che su 5mila euro (tetto massimo di spesa) vi verrà reso il 36%, ovvero la detrazione è pari a 1.800 euro, mica male!

E’ possibile ottenere il bonus un’unica volta e non vale per le abitazioni ma per il proprietario, ad esempio se siete proprietari di più immobili, potete ottenerlo solo per un’abitazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Bonus viaggi: Digitour, come funziona e come richiederlo

Può essere richiesto sia dalle abitazioni singole ma anche da un condominio, le spese ammesse per usufruire del bonus riguardano il rifacimento del verde in generale, sia in un giardino al piano terra che in un giardino pensile, nonché alla realizzazione di coperture. E’ importante presentare l’intera documentazione dei lavori al momento della domanda.

Ma a proposito, come fare domanda? Per il Bonus verde 2022 non è prevista una simile modalità ma se ne potrà usufruire al momento della dichiarazione dei redditi, nel quadro E del modello 730 dell’anno nel quale avete sostenuto le spese, il codice è 12. L’unico modo per usufruire di tale bonus è lo sgravio diretto dell’imponibile Irpef. Non lasciarti scappare questa ghiotta occasione, puoi realizzare grandi cose.