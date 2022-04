Il nuovo singolare hobby di Joe Bastianich attira l’attenzione del pubblico ed esce allo scoperto in maniera inaspettata. “Che film è questo?”

A poche ore di distanza dallo spoiler sull’uscita del suo nuovo disco, e di conseguenza dell’apertura del suo tour estivo, l’ex primatista di “Masterchef“, ora facilmente riconoscibile anche come “Joe Bastianich & La Terza Classe”, stupirà ancora una volta il suo pubblico grazie alla rivelazione di un passatempo “davvero particolare“.

Dopo aver definitivamente siglato il suo arrivederci alla trasmissione italiana su Sky, a cui ha preso parte per ben otto stagioni consecutive, l’imprenditore e showman statunitense ha deciso di lasciar uscire allo scoperto, una volta per tutte, anche il suo talento musicale. L’estroso carattere del nato sotto il segno della Vergine e inviato de “Le Iene“, su Italia 1, si era già cimentato in recenti avventure televisive, seppur non esponendosi in prima persona, su TV8.

“Un hobby davvero particolare” Joe Bastianich ruba l’oggetto di scena di un capolavoro

Eppure l’avventura che riguarderà lo showman di origini italiane quest’oggi, seppur correlata con le ultime giornate di attività musicale, spese in studio di registrazione e in stretta collaborazione con altri artisti, sarà quella di essere stato “colto in fragrante“. Ovvero: nell’atto di appropriarsi, a ben dire in maniera del tutto “originale“, di un misterioso oggetto.

Si tratta di una minuta bicicletta verosimilmente reduce dal set di un capolavoro. Quello realizzato dal regista Stanley Kubrick negli anni ’80. “Shining?“, chiederà perciò un fan tra i commenti. Poiché, vedendo lo showman attraversare il corridoio di fronte a lui, il pubblico in rete non potrà fare a meno di cogliere subito l’istintivo riferimento.

Sarà dunque sulle orme del suo protagonista, Jack Nicholson, quanto dell’ideatore della sua storia, lo scrittore Stephen King, che lo showman ha desiderato introdursi in questa nuova epoca della sua carriera. “Overlook Hotel?!“, continuerà per tal ragione un secondo fan dell’artista. Di certo un po’ di “follia” qui non manca.

A quanto pare, oltre a confessare in maniera dinamica e divertita i suoi hobby e le sue passioni preferite, Bastianich avrebbe desiderato anche illuminare i suoi ammiratori a proposito delle curiose inclinazioni che il suo nuovo album si appresterà a far conoscere.

Potrebbe essere il caso di una forte ispirazione tratta dalla sfera musicale folk americana. Infine anche per le risate non si dovrà attendere. Un ultimo utente si divertirà infatti ad effettuare, attraverso il video su Instagram, un breve viaggio nel tempo. Dunque: “next masterchef entrance?“