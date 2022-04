Nuovo negozio di Giochi al centro della città: il sogno per i bambini

Arriva un’attesissima apertura in centro città. Si tratta del negozio più desiderato e richiesto da tutti i bambini. Scopriamo quale…

Apre un negozio che è il sogno dei bambini: si tratta di un mega store che si sviluppa sui due piani, pronto ad accogliere i più piccoli.

Da poco aveva chiuso il Disney Store proprio in centro città e questo aveva provocato il dispiacere degli appassionati ma ecco pronto ad arrivare chi non lo farà rimpiangere.

Si tratta di un negozio di uno dei più antichi marchi italiani di giocattoli. Aprirà alle ore 10 e saranno presenti le autorità che taglieranno il nastro alle 12. A presenziare all’evento Enrico Preziosi, Presidente e fondatore del Gruppo Giochi Preziosi.

Lo store è disposto su due piani, per 300 metri quadri di superfice al piano terra e 40 al piano interrato, dedicato ai giochi e agli sport da fare all’aria aperta.

La nuova apertura di Giochi Preziosi: ecco dove

Il negozio aprirà a Verona, in via Mazzini numero 42, all’incrocio con via Catullo.

L’inaugurazione è stata annunciata come un vero e proprio giorno di festa con animazioni riservate ai più piccoli, gli ospiti saranno accolti da una macchina che distribuisce palline magiche marcate Giochi Preziosi con all’interno i Trudi o altri animali di peluche.

Alle 11 ci saranno le mascotte Topo Gigio, il Pokemon Pikachu e il Coniglio Virgilio Trudi. Ci sarà, inoltre, un fotografo che immortalerà il momento per ogni bambino e anche la macchina di zucchero filato.

Un negozio dedicato a tutti gli appassionati di Me Contro Te, Gormiti, Cicciobello, Unique Eyes, Crystal Ball, Barbapapa, Bing, Trudi e molto altro.

Lo store Giochi Preziosi sarà aperto con orario continuato, dalle ore 10 alle ore 20, tutti i giorni della settimana. I più piccoli non vedono l’ora di entrare in quello che diventerà il loro piccolo regno.