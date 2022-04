Wanda Nara è una showgirl molto famosa in Argentina ma anche qui in l’Italia nel tempo è riuscita a farsi conoscere e amare dal pubblico.

La sua carriera è iniziata in Argentina dove Wanda ha partecipato a vari programmi televisivi e già li, il pubblico rimase folgorato dalla sua bellezza. Nel 2011 però, per seguire il suo amore, calciatore al tempo del Catania, ovvero Maxi Lopez, la vita di Wanda si trasformò completamente.

La storia d’amore con Lopez però, è finita dopo poco e con il divorzio, Wanda ha dedicato molto tempo a se stessa, immersa nella bella Italia. L’amore per lei però, era probabilmente dietro l’angolo, dopo qualche anno infatti, è arrivato nella sua vita Mauro Icardi e tra i due è scoppiato subito un amore grande che li ha spinti a diventare marito e moglie. Nella vita professionale di Wanda sono arrivate anche delle proposte lavorative importanti: prima nel programma Tiki Taka e poi anche nelle mura di casa, Wanda infatti è diventata l’agente di Icardi, uno dei calciatori tra i più amati nel mondo calcistico.

Wanda Nara e Mauro Icardi, è finita per sempre?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Il Volo“ uno dei tre tenori è uguale a Enrico Papi, la FOTO non lascia scampo

Tra i due però, le cose negli ultimi tempi non vanno benissimo e la loro crisi matrimoniale è stata spesso oggetto di discussione sui social. Nonostante le difficoltà però, Mauro Icardi ha confessato di essere molto innamorato della moglie e per questo insieme vogliono provare a darsi una seconda possibilità.

Questa riconciliazione per ora, continua a portare i residui di quanto successo e per questo che l’Argentina ha comunicato che Wanda Nara è stata scelta per un ruolo in una serie dove interpreterà una donna in carriera, un’agente professionale. Sarà per Wanda un primo inizio per distaccarsi da Icardi sia da un punto di vista professionale che dal punto di vista personale? Il tempo darà tutte le risposte, ad ogni modo Wanda sul suo profilo Instagram, ha postato un video che la ritrae bella e preparata, pronta per un sabato tutto dedicato a lei.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Un omaggio dedicato alla grande Raffaella Carrà. Clamorosa la reazione dei fan