La risposta della bellissima Alena Seredova sul tradimento dell’ex marito Gianluigi Buffon fa luce sul passato come un fulmine a ciel sereno.

La voce dell’attrice, modella e showgirl Alena Seredova si è dilettata quest’oggi in una confessione senza precedenti. A riguardo dello sferzante tradimento, effettuato dal suo ex partner in amore, il portiere classe 1978 Gianluigi Buffon. E che comportò, in tempi brevissimi, la fine del loro matrimonio nell’ormai lontano 2014.

Nata a Praga nello stesso anno del suo ex marito, la dirigente sportiva approda con immediato successo sul grande schermo della penisola nel 2003. Con la commedia, diretta da Vincenzo Salemme, di “Ho visto le stelle!“. A seguire, con altrettanti riscontri positivi, Alena partecipa ad una lunga serie di collaborazioni per la televisione, recitando anche in note fiction di diversa natura. A sette anni di distanza dalla separazione con il portiere degli azzurri, la nata sotto il segno dell’Ariete uscirà allo scoperto con un incredibile retroscena.

Alena Seredova, la puntualizzazione scottante sul tradimento di Buffon: “io fui la penultima”

Alena torna inavvertitamente, durante una sua ultima intervista, a parlare del momento in cui scoprì del tradimento di Buffon. La sua dichiarazione sarà a tal punto inaspettata da divenire virale anche nella rete.

“Chi mi ha detto della loro relazione?“, chiede l’attrice al suo intervistatore, alludendo alla fase iniziale del crescente feeling tra lo stesso Buffon e la giornalista Ilaria D’Amico. Alena spiega di aver scoperto il tutto dalla radio e non dal diretto interessato. Un incontro del tutto impersonale con la verità, che sicuramente avrebbe inciso ancor di più sulla realtà del triste avvenimento.

Eppure non sarebbe finita qui. “Non sono stata l’ultima a saperlo“, spiega infatti la showgirl. “Dopo di me, l’ha saputo mio padre“, racconta tornando a quei momenti.

“Sono stata la penultima…“, aggiunge sul finale la soubrette con un grande consapevolezza. Su determinate questioni, spiega in conclusione: “bisogna essere precisi“.

Ad oggi Alena è legata sentimentalmente all’imprenditore Alessandro Nasi. E, dalla loro armonica quanto solidale unione, è nata soltanto poco più di un anno fa la dolcissima Vivienne Charlotte.