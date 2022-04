“Amici 21”, Alessandra Celentano umiliata: l’allieva non gliele manda a dire

Alessandra Celentano umiliata durante l’ultimo daytime di Amici di Maria De Filippi: Serena non gliele manda a dire dopo quello che è successo in puntata

Ennesimo scontro a causa della danza nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Tutto è cominciato quando, in puntata, la professoressa Alessandra Celentano ha accusato Dario di non essere versatile. Quest’ultimo le ha fatto notare che il suo allievo Michele, bravissimo nella danza classica, non ha di certo ballato altri stili nel corso di questi mesi nella scuola.

In puntata, è scoppiata una vera e propria lite tra la docente e Dario. L’allievo, che è sempre stato molto rispettoso, non ha sopportato di sentirsi dire certe cose, soprattutto quando dall’altra parte non ha visto certamente grandi prove di versatilità. E, a difenderlo a spada tratta in questa situazione così tanto complessa, è stata proprio Serena.

Amici di Maria De Filippi: Serena perde le staffe e umilia Alessandra Celentano

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Chiara Ferragni, momenti di felicità con Vittoria: impossibile non ridere – VIDEO

Tornati in casetta, Serena si è sfogata con i suoi compagni. “Come puoi dire che Dario non è versatile quando è quello più versatile qua dentro? Non ho parole, ha fatto proprio una figuraccia oggi, si commenta da sola” ha sbottato la ballerina.

Carola ha provato a difendere la sua insegnante, dicendo che ha un po’ esagerato, Serena ha ribattuto prontamente dicendo che ha esagerato su ogni aspetto e che non ci ha fatto una bella figura, perché non può dire una cosa del genere quando Michele, che pur essendo bravissimo nella danza classica, non ha mai cambiato stile nel corso della sua avventura.

E non è finita qui. Serena, ha poi continuato, dicendo: “Se dici una cosa del genere, significa proprio dire che non ci capisci niente. Ha rotto le p*** quella, sono stanca di sentirle dire certe cose, secondo me non ci capisce un c****“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Ilary Blasi nel mirino, svelato segreto clamoroso: pesante imbroglio viene a galla

Uno sfogo molto duro che certamente non passerà inosservato: nella prossima puntata, infatti, avremo modo di scoprire come la prenderà la professoressa quando verrà a sapere tutto quello che è stato detto alle sue spalle.