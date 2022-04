L’Italia riparte, dopo due anni di pandemia, di chiusure, riaperture e restrizioni, è giunto il momento di ricominciare dal lavoro. Entro fine anno 1000 persone dovranno essere impiegate. Ecco tutti i dettagli in merito.

L’allettante proposta di lavoro arriva dall’azienda Engineering che ha annunciato, sui suoi canali istituzionali, l’intenzione di assumere 1000 persone entro il 2022. Un momento davvero propizio per tantissime figure richieste. Scopriamo i dettagli.

Engineering Ingegneria Informatica SpA è nata negli anni ’80, è un’azienda specializzata in tecnologia ed organizzazioni di diversi settori come finanza, sanità, industria e utilities, è una delle aziende leader in questo campo. Sono più di 20 le aziende (tra Italia ed estero) sotto il nome di Engineering e supportano diversi ambiti, come Cloud, AI, Metaverso, Cybersecurity e Advanced Anaytics. La sede è a Roma ed in tutto il mondo ha più di 12mila dipendenti ed oltre 60 uffici.

Ecco i profili richiesti dall’Engineering Ingegneria Informatica SpA

Le 1000 persone richieste lavoreranno in Italia e all’estero, infatti le sedi che cercano dipendenti sono: Belgio, Spagna, Germania, Serbia, Brasile, Argentina e Stati Uniti. Vediamo però i profili richiesti per questa importantissima opportunità di lavoro.

Le assunzioni previste riguardano diversi profili, l’azienda in questione ha aperto le selezioni a professionisti con esperienza, giovani laureati alle prime armi e diplomati. La Engineering Ingegneria Informatica SpA ha pensato a tutti.

Essendo un’azienda con background scientifico le persone che fanno domanda di candidatura dovranno rispettare alcuni requisiti fondamentali ed essere addentrati nel mondo dell’informatica, matematica, fisica, biomedica e statistica.

Si può presentare la candidatura sul sito ufficiale dell’azienda nella sezione lavora con noi, sempre grazie al portale online hanno meglio specificato le affinità con i vari posti di lavoro. Dopo aver ultimato la registrazione si deve compilare una sezione pre-impostata nella quale verranno inseriti i dati del candidato e successivamente allegare un cv.

Non è previsto un termine ultimo per presentare la domanda ma è sempre meglio sbrigarsi, con i tempi che corrono è bene battere sul tempo la concorrenza. Sono già migliaia le candidature inviate, non perdere tempo, potresti essere il fortunato e passare in modo veloce i vari step di assunzione. In bocca al lupo.