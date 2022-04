Jessica Selassie e Barù ai ferri corti: dopo l’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin dello scorso sabato, la principessa ha reagito piuttosto male

Jessica e Barù sono stati due dei grandi protagonisti di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip. I due hanno avuto una sorta di flirt, o meglio, lei era molto presa da lui e ha fatto del suo meglio per riuscire a fare breccia nel suo cuore di ghiaccio e a conquistarlo. Sono stati dei mesi molto lunghi, ma alla fine tra di loro non è successo niente.

I loro fans speravano che fuori dal programma potesse succedere qualcosa tra di loro, e non soltanto i fans, ma anche Jessica. Subito dopo la vittoria, disse a Silvia Toffanin che aspettava di uscire per un appuntamento con Barù e di scambiarsi il famoso primo bacio appassionato che ha aspettato per mesi all’interno della casa. Questo però non è mai accaduto.

Jessica e Barù ai ferri corti: lei reagisce male all’intervista di Verissimo

Lo scorso sabato, però, Barù è stato intervistato a Verissimo e Silvia Toffanin gli ha chiesto aggiornamenti su Jessica. Lui ancora una volta ha ribadito di vederla soltanto come una amica, di non provare assolutamente niente per lei e di non essere innamorato di nessuno. Poi, scherzando, ha detto che l’avrebbe rivista la prossima volta a novembre, al matrimonio di Davide Silvestri.

Insomma, la sua ironia non è stata molto apprezzata da Jessica, che ieri ha deciso di compiere un gesto estremo: ha tolto il follow a Barù su Instagram, chiudendo così ufficialmente questo capitolo così contorto della sua vita. Adesso, per Jessica, è arrivato il momento di ricominciare e di dimenticare la persona con cui ha condiviso questi mesi all’interno della casa più spiata d’Italia, sotto ai riflettori accesi delle telecamere.

Oramai è ufficialmente finita: i fans della coppia hanno deciso di mettersi l’anima in pace e di augurare il meglio ad entrambi, in modo particolare a Jessica.