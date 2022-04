Maneskin, Vic De Angelis è senza freni. Lo scatto infuocato manda su di giri i social. Instagram esplode in un attimo

Ancora una volta sono riusciti a stupire tutti e a farsi notare. Sono i Maneskin, la band rivelazione conosciuta ormai in tutto il mondo. I giovani ragazzi romani hanno deciso di aderire alla campagna del Global Citizen #StandUpForUkraine per supportare l’Ucraina. Un video in cui le loro immagini si alternano a quelle della guerra ed un brano che non potrà essere ascoltato su nessuna piattaforma in streaming.

“I rifugiati in Ucraina e nel mondo hanno bisogno di aiuti umanitari urgenti – ha detto la band dei record – Stiamo usando la nostra voce per chiedere l’azione e puoi farlo anche tu”. Così Damiano e gli altri hanno scritto su Instagram al fianco del video di Chorus.

Insomma inarrestabili ormai, insieme come Maneskin, e singolarmente come ragazzi ammirati e acclamati. L’unica donna del gruppo, Victoria fa strage di cuori su Instagram e anche questa volta, con la sua ultima foto, ha messo tutti ok.

Maneskin, la bassista Vic in versione super sexy: la FOTO

