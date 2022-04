Chiara Ferragni è la dimostrazione che nella vita, attraverso la caparbietà e la voglia di realizzarsi, tutto è possibile.

Una giovane donna con una famiglia tutta al femminile: Chiara infatti è la maggiore di tre sorelle, ovvero Francesca e Valentina Ferragni. Nonostante la separazione dei genitori, le ragazze sono molto unite con la mamma e il papà e con entrambi si ritagliano lavoro permettendo, del tempo insieme.

La vita di Chiara è stata stravolta da un grande amore, il cantante Fedez è arrivato come un uragano ed insieme hanno formato ad una famiglia meravigliosa con l’arrivo di Leone e Vittoria. Chiara è un’importantissima imprenditrice digitale, il suo profilo Instagram ha oltre 26 milioni di follower, un numero altissimo che fa di lei la Regina dei social. Una vita impegnata in cui i momenti di vita professionale si alternano con quelli familiari e in questo caso l’organizzazione e un aiuto fisico sono davvero tutto per non crollare. Nonostante questo il sorriso sul volto di Chiara è sempre ben inciso, anche nei momenti più duri.

Chiara Ferragni divisa tra il mondo della moda e la vita da mamma

Proprio negli ultimi tempi Chiara ha dovuto affrontare una situazione molto delicata, ovvero la malattia del marito Fedez che ha inevitabilmente coinvolto tutta la famiglia. Una presenza costante nella vita del cantante, una mamma sempre premurosa ed una donna in carriera seria e professionale, tutte queste caratteristiche appartengono alla Ferragni e la rendono una donna meravigliosa e affidabile, una spalla forte su cui la famiglia potrà appoggiarsi sempre in ogni difficoltà.

Dopo l’intervento ed il ritorno a casa di Fedez, Chiara ha pian piano ripreso in mano il suo lavoro, condividendo sui social i suoi look e le nuove tendenze. Tra gli ultimi scatti ha postato una sua foto mostrando le unghie appena fatte e nello sfondo si intravedono alcune delle sue mille borse firmate. La sua cabina armadio è il sogno di tutte le ragazze che almeno una volta nella vita, sperano di potersi svegliare in una camera come quella della Ferragni.

