E’ una riflessione in grado di commuovere fin dalle prime righe, quest’ultima a cuore aperto dell’artista canoro Francesco Renga.

Mentre continua ininterrottamente a documentare dettagli del suo lavoro in studio di registrazione, per realizzare un nuovo progetto musicale, il cantautore classe 1968, Francesco Renga, ha voluto anche condividere quest’oggi un’intima confessione con il suo, da sempre, affiatato pubblico.

Se la routine dell’acclamato artista di origini friulane continua con entusiasmo a girare attorno alla sua capacità di essere “al passo con i tempi“. Grazie per lo più al fedele aiuto della primogenita Jolanda, nata ormai diciotto anni fa come frutto della sua passata storia d’amore con l’attrice Ambra Angiolini, vi sarebbero anche delle altrettanto toccanti parentesi. La vita quotidiana del cantautore vanta, infatti, anche dei momenti in cui l’artista ama dialogare con il suo passato. E lasciando, in questo caso, emergere la natura del suo pensiero ricorrente.

“Non mi rendevo conto” Francesco Renga svela il suo pensiero ricorrente: la dolorosa confessione

“Quando c’eri non mi rendevo conto“, scrive il cantautore non desiderando trattenere la sua emozione. “Non mi rendevo conto di quanto bisogno avevo di te…” Il pensiero di Renga verrà indirizzato al suo papà, Salvatorico, scomparso nel 2020.

La confessione dell’artista, sintetizzata qui in una breve ma sentita didascalia relativa ad una delle sue più recenti pubblicazioni sul suo profilo Instagram, risale allo scorso 19 marzo 2022. Ovvero, la giornata interamente dedicata alla celebrazione della figura paterna.

L’artista ha scelto per l’occasione di condividere con i suoi fan una bellissima immagine di complicità. In cui il cantautore accenna un sorriso e appare ritratto affianco al suo papà. E dunque un’istantanea, ora come non mai, intrisa di una latente nostalgia.

Sarà per tal ragione che, lo stesso Francesco, desidererà specificare fino in fondo al pubblico in rete quale sia ad oggi il suo pensiero.

“E adesso ritorni ogni notte a ricordarmelo“, aggiungerà l’artista. Ma non dimenticando, sul finale, di rivolgere i suoi più emozionanti “auguri a tutti i papà” del mondo. Moltissimi saranno i fan che risponderanno alla pubblicazione, rivolgendo al cantautore messaggi affettuosi e carichi di profonda empatia e comprensione.