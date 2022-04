Licia Colò devastata dallo straziante lutto: “Ha smesso di soffrire”

La conduttrice Licia Colò ha appena annunciato una triste notizia che l’ha devastata in queste ultime ore: ecco cosa le è successo

Licia Colò sta vivendo momenti difficile della sua vita: ha perso da qualche giorno una delle persone più importanti della sua vita. E’ stata la conduttrice stessa ad annunciarlo ai suoi fan sui social.

La conduttrice di “Bim Bum Bam” è molto legata alla sua famiglia, moglie e mamma, ha sempre messo al primo posto i suoi cari ed è per questo che oggi sta soffrendo per la perdita di uno di loro. Quel sorriso, che mostra fin dal suo esordio, si è trasformato in lacrime per un triste addio.

Licia Colò, l’addio che ha commosso i fan

Lo ha annunciato attraverso un video su Facebook dove si vede la neve che scende e dà un senso di malinconia e tristezza. Così Licia Colò esprime le sue emozioni, oggi il sorriso non si nota sul suo viso che invece è pieno di lacrime per la perdita di una persona cara.

E’ morta sua madre che aveva una malattia per la quale ha lottato molti anni. Sotto al filmato, la conduttrice ha scritto: “Giovedì una parte di me è andata via per sempre. Un dolore enorme provato da tutti coloro che hanno perso una mamma… Ma va bene così perché Marta ha smesso di soffrire. Lo scrivo qui, sulla mia pagina, perché chi l’ha conosciuta possa dedicarle un ultimo pensiero”.

Poi ha continuato: “Da oggi purtroppo non sono più figlia… L’ho detto quando l’ho salutata per l’ultima volta: nel corso della sua vita ha dato tanto a molti, e la cosa più bella è che, per chi l’ha conosceva, non è mai diventata la mamma di Licia Colò ma sono sempre stata io a rimanere per tutti la figlia di Marta. Ciao mamma, tienimi d’occhio ogni tanto…perché ho ancora bisogno di te”.

Marta ha lasciato in Licia un vuoto incolmabile, una ferita che anche con il passare del tempo non riuscirà a chiudere. L’affetto dei fan non è mancato e sui social sono in tanti ad aver risposto al suo post con messaggi di cordoglio.