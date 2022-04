“Ci perdi la testa”, Dayane Mello super elettrica dalla cintola in giù: trema tutto. Visione divina – VIDEO

Dayane Mello fa arrovellare la testa ai followers di Instagram con un movimento del bacino e del fondoschiena ubriacante: che spettacolo!

La showgirl ed ex gieffina del Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha suscitato emozioni fortissime durante l’ultimo caricamento via social.

La modella brasiliana non si è trattenuta e ha dato spettacolo dal primo all’ultimo minuto di un ballo inedito, tipico della sua tradizione sudamericana.

Dayane aveva iniziato la sua carriera televisiva in sordina per poi spiccare il volo una volta uscita dalle quattro mura più famose d’Italia. Oggi ha acquisito quella consapevolezza dei propri mezzi che in breve tempo l’hanno portata ad una svolta decisiva.

Come se non bastasse, uno dei personaggi vip più chiacchierati in termini di flirt e amori segreti vanta di un appeal sorprendente sui social network. Da Tik Tok a Instagram, ogni giorno l’ex gieffina si rende protagonista davanti alle telecamere come nessun altro in questo periodo

Dayane Mello, una visione stupenda nel VIDEO che rilancia le sue ambizioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello 🍷 (@dayanemelloreal)

La modella brasiliana tra le più attive in Italia grazie alle sue imprevedibili qualità continua a far perdere la testa ai propri fan.

Dayane Mello ha ottenuto diverse volte l’approvazione degli addetti allo spettacolo, che mai come in questo momento sono vigili e attenti sugli scatti condivisi sui social dalla showgirl per sondare il terreno per un futuro da superstar.

In questa imperdibile occasione, l’ex gieffina molto attiva sui social è riuscita a far perdere la testa a chiunque si trovasse per caso a passare di lì, a sbirciare sul suo profilo.

Stavolta, Dayane si mostra super elettrica e travolgente con movimenti del bacino ubriacanti che fanno perdere la testa all’istante.

Un ‘terremoto’ di emozioni e di curve e forme che oscillano fino a mandare k.o. La Mello esibisce una specie di “danza del ventre” da far impazzire persino i più deboli di cuore.

E voi, invece cosa ne pensate di questa uscita speciale e imperdibile condivisa sulla pagina Instagram della vip? A quando la prossima ‘mossa’?