Maria Pedraza, mini pareo e scollatura in spiaggia da sogno: “Grazie per essere ciò che sei” – FOTO

Maria Pedraza mette in mostra fascino al naturale irresistibile, è già tempo di mettersi in costume: l’attrice spagnola incanta

L’abbiamo conosciuta nel successo planetario delle prime due stagioni de La Casa di Carta. Nella popolarissima fiction Netflix, non era uno dei personaggi principali, ma la sua interpretazione l’ha fatta subito notare. All’epoca, giovanissima, ma con un fascino che non poteva passare inosservato, Maria Pedraza lasciò parecchi spettatori senza fiato. E continua a farlo.

L’attrice spagnola, classe 1996, ne La Casa di Carta interpretava Alison Parker, la figlia dell’ambasciatore inglese a Madrid. Una bellezza capace di colpire immediatamente dritta al cuore, per delicatezza dei lineamenti e insieme per una sensualità a dir poco esplosiva.

Dopo La Casa di Carta, Maria ha proseguito nella sua attività di attrice, tornando a farsi vedere in altre produzioni Netflix. Il suo debutto con il botto le ha assicurato una quantità considerevole di followers sui social: addirittura, siamo a un passo dai 12 milioni di fan su Instagram, una cifra che la posiziona nell’élite planetaria.

Non solo nel suo paese d’origine, ma anche in Italia sono in molti a seguirla e a continuare a rimanere stregati dalla sua bellezza, che si conferma come il primo giorno. E che con l’avvicinarsi dell’estate ci regala un nuovo sprazzo a dir poco accecante.

Maria Pedraza, uno sguardo che lascia di sasso e la perfezione delle forme sinuose: un capolavoro

Sulla spiaggia, in look balneare, Maria sconvolge con un primo piano che racchiude allo stesso tempo semplicità e fascino stordente. Riavviandosi i lunghi capelli, fissa l’obiettivo, con uno sguardo che non ammette repliche, ma ben presto è impossibile non soffermarsi anche su altro.

Il suo fisico sinuoso e avvolgente viene esaltato dal mini pareo, che incornicia le lunghe gambe perfette, e dalla parte superiore del costume che evidenzia una scollatura superlativa. Forme irresistibili che scatenano i commenti più che mai.

Ovviamente, sono per la maggior parte i suoi connazionali a scriverle messaggi di vera e propria adorazione. Ma da tutto il mondo arrivano complimenti che raccontano e descrivono la sua aura di sensualità pazzesca.