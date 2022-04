Royal Family, dopo quarant’anni la verità su Lady D: scandalo a palazzo

Ancora troppi misteri sulla Royal Family, dopo quarant’anni spunta la verità sulla mamma segreta dei principi Harry e William

La Royal family è di nuovo al centro del mirino e questa volta per un fatto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Si tratta di una presunta mamma segreta dei principi William e Harry. Lady D sarebbe stata solo una copertura?

A distanza di quarant’anni spunta un dettaglio che potrebbe ribaltare le carte in tavola. Il magazine tedesco Meinen Freizeit ha dedicato un numero alla Royal family pubblicando il nome della vera madre dei due principi. Ecco di chi si tratta.

Royal Family, William e Harry: chi è la loro vera madre?

Il nome della presunta vera madre dei due principi inglesi ha lasciato tutti senza parole. Dopo quarant’anni, scoprire che Lady Diana potrebbe essere stata soltanto una copertura spiazza i fan della famiglia reale e il gossip non può fare altro che parlare dell’incredibile evento.

Secondo quanto riporta il magazine Meinen Freizeit, Tiggy Legge-Bourke sarebbe la mamma dei due principi.

Ma c’è dell’altro. Il nome di questa signora spunta sul giornale in modo metaforico. Infatti, Tiggy Legge-Bourke è stata una figura importante e fondamentale per la crescita dei due fratelli, ecco perché viene considerata da loro come una seconda mamma.

E’ stata per anni la tata di William e Harry, fondamentale per la Royal Family. La signora Tiggy ha vissuto con i figli di Lady Diana e il Principe Carlo fin dai primi anni della loro vita. Inoltre, in determinate occasioni, ha sostituito la principessa quando questa non ha potuto seguire i figli per via dei suoi momenti di depressione.

A quanto pare, tra la tata e Lady D si sono presentati alcuni momenti di conflitto e attrito, poiché la moglie del Principe Carlo era convinta che tra Tiggy Legge-Bourke e suo marito ci fosse una relazione clandestina.

Secondo alcune fonti e foto che girano sul web, la tata sarebbe stata una bella donna, affascinante e seducente. Chissà se il dubbio di Lady D non nascondesse un pizzico di verità? A voi la risposta.