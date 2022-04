Nuovo negozio di abbigliamento apre in centro città: a guidarlo due ragazzi soprendenti

Un nuovo negozio di abbigliamento ha aperto da pochi giorni nel centro di un comune ligure molto apprezzato. L’idea vincente di due giovanissimi ragazzi che non si sono dati per vinti

Diciamo la verità, l’idea di rimanere e investire nel nostro paese rappresenta sempre di più un atto di coraggio. Già prima del Covid e della conseguente crisi economica la situazione non era tra le più rosee. L’attuale scenario internazionale determinato dal conflitto in Ucraina sta avendo ulteriori ripercussioni pesanti sui contribuenti.

Rincari sulle bollette, sui carburanti (quindi sui trasporti) e all’orizzonte una crisi energetica con l’embargo sulle importazioni dalla Russia. Per questo motivo, tutto il nostro plauso può andare a chi decide di aprire con energia un’attività in questo difficile momento storico, conducendo il proprio iter imprenditoriale. É il caso, ad esempio, di due giovanissimi ragazzi che hanno avviato un negozio di abbigliamento nel centro di un comune ligure molto amato. Scopriamo di più su di loro.

Nuovo negozio di abbigliamento aperto da due giovani under 30: chi sono

Si chiamano Giuseppe ed Emanuele Palmieri, sono due fratelli entrambi molto giovani, nati rispettivamente nel 1992 e nel 1997, quindi con un’età inferiore ai 30 anni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Nuovo negozio di Giochi al centro della città: il sogno per i bambini

Sono originari di Napoli ma si sono trasferiti a Varazze (provincia di Savona) in tenera età insieme alla loro famiglia. Proprio nel capoluogo della provincia omonima hanno aperto il loro negozio di abbigliamento di nome Los Santos.

Il maggiore di loro, Giuseppe, era già introdotto con successo nel mondo del lavoro; si era trasferito in Svizzera, paese dove ha aperto un bar ed un ristorante. Emanuele, invece, è sempre stato attivo nel campo dell’abbigliamento. Facendo confluire il loro spirito imprenditoriale e la passione per il fashion system, hanno quindi deciso di avviare un’attività: il loro negozio a Savona in via Paleocapa.

Non solo abbigliamento ma anche accessori street wear, con uno stile che varia dal casual all’urban. La loro idea è quella di riservare parte della merce ai brand più conosciuti e commercialmente “forti”, dando contestualemte spazio anche a marchi meno famosi ma con firme giovani ed emergenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Assumiamo proprio loro” Primark apre il nuovo negozio, il gesto che ha commosso tutti

Al momento lo store (attivo ufficialmente da venerdì 1° aprile) è rivolto esclusivamente a un pubblico maschile ma i fratelli Palmieri non escludono di aprirsi anche al settore femminile. Presente anche la piattaforma e-commerce per i clienti geograficamente più distanti.