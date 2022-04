Wanda Nara, la meravigliosa showgirl argentina, è riuscita a farsi notare in Italia coinvolgendo tutti con la sua bellezza.

La storia d’amore con il calciatore Mauro Icardi è stata ed è tutt’ora molto chiacchierata sui social. Un amore grande che negli ultimi tempi, ha dovuto fare i conti con una crisi che ha messo a dura prova il loro matrimonio.

Wanda è diventata nel tempo l’agente del marito e insieme hanno messo al mondo due splendide bambine. Il momento delicato nella vita della coppia sembra apparentemente superato, Icardi aveva dichiarato di amare molto la moglie e per questo entrambi, con tutta la forza che una crisi richiede, hanno provato ad affrontare ogni cosa, concedendosi una seconda possibilità. Ad ogni modo l’Argentina ha lanciato la notizia di una proposta fatta a Wanda concentrata sul mondo del cinema, un possibile primo passo per provare a distaccare i due da un punto di vista lavorativo in quanto Wanda, impegnata nel ruolo di attrice, avrebbe di sicuro meno tempo da dedicare al suo lavoro d’agente.

Wanda Nara racconta alcuni particolari intimi del suo ex Lopez

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Rosario Fiorello e il rapporto con la prima figlia Olivia: ecco perché lo ha abbandonato

Prima del matrimonio con Icardi però, nella vita di Wanda c’è stato un altro matrimonio, ovvero quello con Maxi Lopez. I due si sono sposati nel 2008 e da alcune notizie passate, pare che il calciatore fosse letteralmente impazzito per Wanda, un grande trasporto spinse Lopez a chiederle di diventare sua moglie.

Dopo qualche anno però, il matrimonio non è andato a buon fine ed entrambi si sono accusati a vicenda. Sono passati tanti anni, Wanda e Maxi sono andati avanti con la propria vita ma nonostante questo Wanda ha raccontato alcuni particolari in merito all’intimità con Lopez: “Era una bomba”, ha detto senza mezzi termini. Cosa penserà Icardi di questa dichiarazione? Anche per l’attuale marito sembra che la passione sia un punto forte nella loro relazione ma nonostante questo però, pare che per il calciatore non sia abbastanza visto il tradimento che ha scombussolato il loro rapporto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Che dolcezza” Amadeus e Giovanna senza filtri. La confessione su Instagram: “Il nostro amore..”