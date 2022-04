“Nata per essere amata”, Aurora Ramazzotti la camicetta si sbottona al punto giusto: gambe spettacolari – FOTO

Aurora Ramazzotti lascia tutti a bocca aperta, protagonista assoluta di una passerella che scopre i lati più proibiti. Il meglio di lei in foto.

La nuova stella dello spettacolo, Aurora Ramazzotti ha lasciato ancora una volta il segno, rendendosi protagonista sotto i riflettori social.

Grande coinvolgimento attorno al suo personaggio, che ogni giorno diventa sempre più un punto di riferimento. Nel suo piccolo, la nota figlia d’arte fa sempre il suo tra confessioni stuzzicanti e consigli di vita davvero speciali.

La sintonia creata dalla figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti con il mondo del web è e resta unica nei giovani di questa generazione.

Il nuovo ‘vento’ trasportato da Aurora lascerà un segno indelebile anche dal punto di vista della bellezza come la sua, favolosa come non mai e destinata ad avere un enorme seguito

Aurora Ramazzotti sbottona tutto e lascia impietriti i fan: è amore a prima vista

L’occasione per mettersi in mostra per Aurora Ramazzotti è arrivata di punta in bianco. La showgirl e nuova ‘leva’ dello spettacolo che verrà è stata scelta come testimone pubblicitario della “Morellato” gioielli.

Un’esperienza fantastica o meglio l’opportunità della vita per lei, che ama stare al centro dell’attenzione più di chiunque altro personaggio famoso sui social network.

La figlia d’arte per eccellenza stavolta ha deciso di predicare “Amore” attraverso forme diverse dai sentimenti. L’encomiabile passerella ripresa dalle telecamere di Instagram mette in risalto il meglio di un repertorio fisico senza rivali per una della sua età.

Durante la performance, Aurora sbottona la camicetta azzurra e lascia intravedere uno spettacolo incantevole, idoneo solo per cuori forti. Non da meno le sue gambe, favolose e perfette che le permettono di sfilare come una modella navigata su una delle prime passerelle più importanti della sua vita.

E voi, invece come giudicate il pensiero sull’amore della figlia che tanto fu acclamata dal padre, Eros in una nota canzone che la lanciò alla ribalta?