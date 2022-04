Il dettaglio di una giornata particolarmente inebriante colpisce i suoi fan. Nello scatto, Cristiana Capotondi, dona al pubblico il meglio di sé.

A soli due giorni dall’uscita in scena della nuova serie televisiva diretta da Ferzan Ozpetek, che vede tra le sue assolute protagoniste la bellissima Cristiana Capotondi, un esaltante particolare del suo ultimo scatto è presto riuscito, in queste ore, ad attirare l’attenzione del pubblico.

“Le Fate Ignoranti“, ora disponibile su Disney+ dal 12 aprile 2022, ha senza subbio già rapito i telespettatori della penisola italiana. Eppure, a mirare ancor con più precisone, ci penserà quest’oggi un’ultima immagine dell’attrice di origini romane. Dove, le meravigliose lentiggini, la rossa chioma al naturale e lo guardo inconfondibile dell’artista, andrà “ben oltre“. Cristiana firmò i suoi esordi sul grande schermo già a metà degli anni 90′, interpretando moltissimi ruoli per il cinema, e affacciandosi alla regina nel 2014, con “Sulla Poltrona Del Papa“.

“Senza parole” Cristiana Capotondi l’afrodisiaco che stupisce: nell’erba il meglio di sé – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiana (@cristianacapotondi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Sono tornato”, Irama termina l’avvincente avventura e si prepara alla partenza più attesa

Oltre Antonia, c’è lei. In questo modo, Cristiana, ha deciso di presentarsi attraverso la fotografia realizzata per il nuovo numero del noto settimanale italiano, “Grazia“.

Con una lunghissima trafila d’esperienze nel mondo della recitazione, la nata sotto il segno della Vergine, ha desiderato stupire stamani i suoi fan con un suo ultimo “mai così naturale” ritratto.

L’attrice ha condiviso sul suo profilo Instagram il contenuto lasciando il suo seguito “senza parole” e rivelandosi, sin dai primi istanti, “un vero incanto“. I complimenti per l’outfit in arancio chiaro, dalla texture a righe, e perfettamente in tinta con la sua palette, giungeranno a migliaia. Anche da altri colleghi ed amici appartenenti al mondo dello spettacolo.

Lo scatto nell’erba è stato realizzato dal fotografo di fama internazionale Olivier Desarte, citando in didascalia dall’attrice.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “La perfezione” Soleil Sorge, che forme strepitose: la sua bellezza approda in prima serata – VIDEO

Mentre ,a curare i dettagli della sua minimale ma elegante acconciatura, si è dilettata la nota hairstylist e direttrice artistica di “Blanche” nel capoluogo lombardo, Pattibussa. Infine, al make-up impercettibile ma straordinario nella sua delicata essenza vi è la mano dell’artista @dellortosilvia.