Michela Quattrociocche, la foto allo specchio emoziona i fan. L’attrice in camera da letto regala visioni di bellezza e sensualità: irresistibile

Vanta molto successo sul profilo Instagram, con numerosi followers che non perdono occasione per contemplare le sue immagini. Dopo quasi 15 anni dal fortunato ruolo della protagonista “Niki” nel celebre film “Scusa ma ti chiamo amore“, Michela Quattrociocche rappresenta ancora un modello di bellezza difficile da eguagliare.

Era appena maggiorenne quando esordiva nel mondo del cinema accanto ad un navigato Raoul Bova, con il quale conquista il pubblico nella romantica commedia che si svilupperà nel secondo capitolo “Scusa ma ti voglio sposare“.

L’attrice ha sperimentato in seguito diverse esperienze professionali, ma sono quelle personali ad aver radicalmente cambiato la sua vita. Diventa mamma di Aurora e Diamante, nate rispettivamente nel 2011 e 2014 dal matrimonio con l’ex calciatore Alberto Aquilani, dal quale si separa nel 2020.

Ma l’amore è tornato a splendere nella vita dell’attrice, con l’imprenditore Giovanni Naldi, con il quale vive un felice rapporto di coppia, come dimostrano i rari scatti a due che condivide sul web. L’ultimo ad aver conquistato l’attenzione è assolutamente individuale: in camera da letto la sua visione fa sognare i fan.

Michela Quattrociocche, scatti di primavera

Non è inconsueto stupire i followers con look accattivanti per Michela Quattrociocche, che ama ispirare attraverso scelte di stile originali e rigorosamente seducenti. Abiti trasparenti, minigonne, scollature audaci: l’attrice sa osare senza rinunciare all’eleganza. Una caratteristica imprescindibile della sua immagine, delicata ma seducente, per uno straordinario cocktail di elementi che favoriscono il suo irresistibile fascino.

Ed è in una veste informale che questa volta conquista l’ammirazione dei fan su Instagram, attraverso uno scatto proveniente proprio dalla sua camera da letto. Posizionata di fronte allo specchio, l’attrice cattura l’outfit decisamente comfy, ma non privo di ricercata femminilità.

La tuta in versione primaverile è color pesca, una tonalità che valorizza la sua bellezza, evidente nella totale semplicità.