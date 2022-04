Roberto Bolle parla della sua vita privata a “Verissimo”. Il noto ballerino esce allo scoperto con Silvia Toffanin

Roberto Bolle porta in alto il nome dell’Italia in giro per il mondo. Il noto ballerino è una delle figure di spicco della danza, conosciuto ed ammirato in ogni dove. Un corpo perfetto che trova la sua ragione di esistere sul palco. È così che si è fatto strada, fin da giovanissimo, danzando sui palchi più rinomati a livello internazionale: dal Royal Ballet di Londra allo Staatsoper di Berlino, dal Teatro dell’Opera di Monaco di Baviera fino a diventare il primo ballerino della Scala di Milano.

“L’emozione è stata grandissima, la prima telefonata è stata a mamma e papà a casa. Per me è stata una soddisfazione enorme” ha raccontato Bolle a “Verissimo” ripercorrendo i momenti successivi alla telefonata che le fece la direttrice del teatro per comunicargli la sua decisione.

Di Bolle sappiamo molto della sua carriera ma pochissimo della sua vita privata. Chi è il suo fidanzato? A Silvia Toffanin ha dato qualche accenno.

Roberto Bolle e la sua vita privata: tutta la verità

Roberto Bolle è un uomo riservatissimo. Ama i riflettori del palcoscenico ma non quelli del gossip che cercano di scavare nella sua vita privata. Ecco perché quando è all’estero, ha raccontato a Silvia Toffanin a “Verissimo”, si sente di più a suo agio.

C’è meno curiosità su di lui e così il ballerino può vivere la sua intimità in modo più easy e rilassato. Dice però di essere soddisfatto e felice della sua vita privata. Se non fosse così non riuscirebbe ad esprimere le sue emozioni sul palco quando balla.

Ammette però che non sempre è semplice gestire la popolarità: “Non è facile ritagliarmi degli spazi – ha chiarito – perché c’è sempre molta curiosità, ma ho sempre cercato di proteggere la mia sfera privata perché sono fatto così, sono molto riservato”.

Sulla sua vita privata non è andato oltre, ma si sa il gossip impazza. L’ultima volta in cui è stato paparazzato in dolce compagnia era il 2020. Ci ha pensato il settimanale Chi a pubblicare le sue foto di carezze e coccole con colui che sarebbe il suo presunto compagno, Daniel Lee.

Si tratta di un nome molto rinomato nel mondo della moda, stilista e designer. Ha lavorato per notissime brand, da Balenciaga a Céline fino a diventare direttore creativo di Bottega Veneta, ridando grande prestigio al brand italiano che ai British Fashion Awards 2019 ha vinto ben quattro premi.