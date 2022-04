Enrico Papi allarga le braccia: nulla da fare davanti a un ostacolo così “alto”

Enrico Papi. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata di giorno 15 Aprile 2022? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Il 15 aprile, in occasione del venerdì santo che precede la Pasqua, è andata in onda su Rai Uno il Rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco. Su Rai Due è stato trasmesso il film drammatico “Noah” con un super cast formato da Russell Crowe, Jennifer Connelly, Anthony Hopkins ed Emma Watson. Su Rai Tre abbiamo visto il film documentario “Luigi Proietti detto Gigi“ che racconta la vita e la carriera dell’immenso Gigi Proietti, scomparso il 2 novembre 2020; la regia è di Edoardo Leo.

Su Canale 5 è stata trasmessa una nuova puntata della terza stagiobe del programma condotto da Enrico Papi: “Big Show”. Su Italia 1 abbiamo potuto vedere un cult della cinematografia mondiale, “Rocky”, pellicola del 1976 con Sylvester Stallone e Talia Shire. I casi di cronaca dei nostri giorni, cold case e i procedimenti giudiziari sono i protagonisti di “Quarto Grado” su Rete Quattro con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Enrico Papi. Ascolti tv di giorno 15 Aprile 2022: chi ha vinto la gara di share?

Il vincitore della serata del 15 Aprile 2022 è stato un evento solenne come il Rito della Via Crucis su Rai Uno che è stato seguito da 4.307.000 spettatori pari al 20.4% di share.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Christian Totti beccato da mamma Ilary Blasi così: imbarazzo sui social – VIDEO

Al secondo posto, invece, troviamo Canale 5 con “Big Show”. Il programma di Enrico Papi (giunto alla terza stagione) ha conquistato 1.783.000 spettatori con uno share del 12.1%.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Tomaso Trussardi, spunta un’altra FOTO in dolce compagnia ma non è come tutti pensano

Scopriamo gli altri dati:

Italia 1: “Rocky” – 717.000 spettatori con il 3.8% di share.

Rai Due: “Noah” – 772.000 spettatori con il 4.2% di share.

Rai Tre: “Luigi Proietti detto Gigi“– 1.030.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%.

Rete Quattro: “Quarto Grado” – 1.176.000 spettatori con il 7.6% di share.

La7: “Propaganda Live – Diario di Guerra” – 492.000 spettatori con uno share del 3.2%.

Nove: “I Migliori Fratelli di Crozza” – 578.000 spettatori con 2.9% di share.

TV8: “Quattro Matrimoni” – 327.000 spettatori con l’1.8% di share.