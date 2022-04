Manuel Bortuzzo emoziona tutti: le parole inaspettate sui social

Manuel Bortuzzo ha pubblicato un post sui social che aha emozionato i suoi numerosi fans sui social: il nuotatore riesce a fare record di likes in pochi minuti

22 anni ma la maturità di un uomo con il triplo dei suoi anni: questo è Manuel Bortuzzo, il nuotatore che due anni fa ha visto la sua vita cambiare tragicamente a causa di una sparatoria in cui finì per essere coinvolto. Da allora Manuel vive su una sedia a rotelle, ma la sua diplomazia è stata d’insegnamento per moltissime persone. Per questo Alfonso Signorini lo ha scelto come concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Manuel Bortuzzo, all’interno della casa più spiata d’Italia, ha fatto moltissimo: ha insegnato a tantissimi ragazzi come lui, che è possibile continuare a vivere su una sedia a rotelle, così come è anche possibile tornare a credere se c’è una possibilità di potersi rialzare. Nella casa, Manuel è riuscito anche a trovare l’amore con Lulù Selassie.

Manuel Bortuzzo e la foto sui social: “In quel posto dentro me”

Ora che è tornato alla sua vita di sempre, con il suo grande amore affianco, sta aiutando ai suoi nuovi fans ad entrare nel suo quotidiano. Proprio nelle ultime ore, Manuel ha pubblicato una foto sui social che ha conquistato tutti: nello scatto, Manuel è circondato dalla natura. “In quel posto dentro me” ha scritto semplicemente, emozionando i suoi fans.

Ancora una volta, Manuel è riuscito a mandare un messaggio. Ha trasmesso tutto l’amore per la natura, che nei momenti in cui era nella casa, gli mancava da morire.

Adesso però è completamente diverso: è finalmente libero, all’aria aperta, ed è circondato da tantissime persone che gli vogliono bene e che non lo lasciano mai da solo.