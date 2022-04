Nuova apertura con Wanda Nara protagonista, di cosa si tratta: è boom di visitatori

Wanda Nara attira fan e turisti in occasione dell’apertura di un maxi store di elevatissimo profilo: di cosa si tratta e dove lo potremo visitare.

L’occasione per rilanciarsi in grande stile sotto tutti gli effetti per Wanda Nara è arrivata proprio nell’hinterland della sua amatissima Buenos Aires.

La showgirl e agente del marito, Mauro Icardi ha attirato migliaia di appassionati alla moda e non solo durante l’ultimo evento. All’evento esclusivo vi hanno partecipato davvero in massa e non poteva essere altrimenti per una top model di caratura internazionale come lei.

La modella argentina non immaginava neppure lontanamente di registrare questi numeri nel giorno che per lei vale la svolta professionale sotto tutti i punti di vista.

Dopo lo scandalo Wanda-gate che ha attirato nel calderone delle critiche lei e il marito, a proposito dell’aspetto sentimentale tutt’altro che stabilizzante, la showgirl ha sorpreso tutti, rendendosi testimone dell’apertura di un nuovo maxi store che fa al caso di tutti

Wanda Nara protagonista all’inaugurazione del nuovo punto vendita: i dettagli

Grande clamore attorno alla figura di Wanda Nara. La modella e moglie di Mauro Icardi ha lasciato tutti senza fiato durante un evento di inaugurazione molto speciale.

Presto la sua carriera potrebbe subire una svolta importante sotto questo aspetto ed è per questo che Wanda non ha voluto sfigurare davanti alla folla impazzita di visitatori. L’attenzione si concentra fuori dai confini europei e più precisamente in patria argentina.

In una periferia dell’immensa Buenos Aires nasce il punto vendita di make-up, Balmain. Siamo di fronte ad una vasta gamma di oggetti e accessori alla moda. Il mondo perfetto e idoneo per mamma Wanda: un’occasione unica per i tantissimi visitatori accorsi sul posto per ‘sposare’ la sua favolosa linea di cosmetici.

Tra uno spruzzo di profumo e l’altro Wanda ha fatto il tour degli stand all’interno dello store. Il colpo d’occhio si è soffermato sull’outfit indossato durante l’inaugurazione.

Giacca e pantalone dal valore economico stratosferico non sono passati inosservati ai più attenti, quanto a Wanda che da quest’oggi avrà un motivo in più per credere nei propri mezzi e potenziare le sue doti di imprenditrice.