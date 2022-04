“Donna Imma, sei insaziabile”, Maria Pia Calzone cede alla voglia irrefrenabile e non si contiene. Soddisfa i desideri con lui – FOTO

Maria Pia Calzone non si contiene, la bellissima attrice campana soddisfa la sua voglia irrefrenabile e cede volentieri alla tentazione.

Originaria di Reino (Benevento), Maria Pia Calzone è anche conosciuta come Donna Imma, la moglie del boss Pietro Savastano nella serie televisiva “Gomorra”, tratta dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano. L’interpretazione di Donna Imma, che risale al 2014, fu magistrale. Maria Pia Calzone ha incarnato perfettamente il personaggio della donna camorrista riscuotendo un notevole successo a livello nazionale.

Da sempre appassionata di spettacolo, Maria Pia si è diplomata a Roma al Centro sperimentale di cinematografia, debuttando con il film Chiari di luna di Lello Arena. L’attrice ha avuto una carriera ricca di successi e soddisfazioni, possiamo tranquillamente affermare che Maria Pia è un’eccellenza dello spettacolo.

Donna Imma è famosa anche su Instagram, attualmente è seguita da 245mila follower. L’attrice utilizza i suoi canali social per avere un rapporto diretto con i fan, spesso e volentieri li tiene al corrente dei suoi lavori imminenti ma anche della sua vita privata. Non passa giorno che Maria Pia non posti qualcosa sul suo profilo e gli ultimi scatti hanno lasciato tutti senza parole.

Donna Imma è vogliosa, il suo desiderio è soddisfatto solo da lui

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Pia Calzone (@mariapiacalzone)

Da buona campana, Maria Pia cede alle tentazioni pasquali: “Domani. Domani. Oggi mi prendo il buono di questo giorno finalmente con la mia mamma. Che non si rassegna al mio gluten free. E me le mangio le sue ciaulelle“, scrive sul suo profilo Instagram.

L’attrice nel giorno di festa si concede tantissime cose buone da mangiare, in barba alla linea soddisfa le sue voglie con un cuore di pasta sfoglia ripieno e da come lo addenta il bocconcino deve essere davvero delizioso.

I fan non si risparmiano e una valanga di commenti invadono il post della bella Maria Pia, sono in milioni a farle gli auguri e qualcuno scherzosamente scrive: “Donna Imma, sei insaziabile”.

Le foto postate dall’attrice fanno venire l’acquolina, ma l’attenzione, oltre a ricadere sul cibo, si focalizza anche sul sorriso della donna. Sempre gioviale, sempre affabile e disponile, Maria Pia è un punto di riferimento per milioni di persone, che come lei, amano godersi la vita a 360°.