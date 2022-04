“Matrimonio a prima vista 8”, scoppia anche l’ultima coppia: finalmente tutta la verità è venuta a galla

Anche la coppia formata da Antonio Quarta e Giorgia Rosati si è rotta, la verità nelle parole del fantino di Lecce.

Solo una settimana fa abbiamo avuto modo di vedere la scelta delle tre coppie di “MAPV 8” che si sono trovati di fronte agli esperti alcuni mesi dopo la scadenza delle cinque settimane canoniche di conoscenza portate avanti dal programma.

Dopo il “NO” secco di Giorgia e Gianluca e quello di Cristina e Mattia, i telespettatori si erano tranquillizzati nel vedere una luce di speranza per Giorgia e Antonio che nonostante tutto avevano scelto di proseguire la conoscenza seppure a distanza ed i tanti problemi di coppia.

Pochi giorni dopo la messa in onda su Real Time però l’intervista di questi due nel canale Twitch di Marco Rompietti, altro ex concorrente del docureality, che ha chiesto come è la realtà dei fatti.

Nessuna esitazione da parte dei ragazzi che hanno svuotato il sacco rivelando che è finita tra di loro ma che restano ottimi amici. Ieri sera anche la messa in onda di un’intervista a sei sul canale YouTube di Hmatt dove i partecipanti all’esperimento hanno tirato le somme delle nozze combinate.

Una dura verità che però Antonio Quarta ha spiegato nel dettaglio sulla sua pagina Instagram. Sentiamo le sue parole.

Antonio e Giorgia si sono detti addio, le parole di lui però sono un inno alla speranza

Nonostante tutto ci hanno provato, nonostante la lontananza e le differenze caratteriali, nonostante il lavoro e le aspettative diverse che li spingevano in direzioni opposte.

Ci hanno provato contro tutti e tutti fino alla fine. “Quanto è brutto quando arriva il momento di tirare le somme? C’è sempre un po’ di tristezza in questi momenti perché significa che qualcosa si conclude. Ebbene, oggi si conclude il mio percorso, iniziato più di un anno fa (…)”.

Questo quanto ha scritto Antonio nel lungo preambolo di un post Ig che raccoglie un collage di foto di questa esperienza che per lui è stata la migliore della sua vita. I ragazzi si sono incontrati settimana scorsa a Firenze tutti insieme a dimostrazione che sono ancora più uniti che mai e che anche dopo la consegna delle fedi hanno saputo guardare oltre l’apparenza per costruire una solida amicizia.

“Sono cambiato tantissimo in questo periodo, sono cresciuto, ho conosciuto delle persone meravigliose: prima su tutte: mia moglie! Giorgia! Non poteva capitarmi una Donna diversa accanto (…)”.

Termina poi ringraziando anche il resto dei partner in crime conosciuti: “Siamo tutti caratterialmente diversi eppure insieme funzioniamo! Siamo una squadra. Una bellissima squadra che spero di continuare a conoscere”.

Quindi nessun lieto fine come ce lo si aspettava ma sicuramente questa complicità ritrovata è un punto a favore dei ragazzi che hanno saputo crescere e migliorarsi in un contesto televisivo che invece potrebbe far tremare molti altri.