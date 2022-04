Elodie è un’artista molto amata dal pubblico italiano che da anni apprezza la sua bellezza e la sua meravigliosa voce.

La cantante è diventata famosa grazie alla partecipazione al talent di “Amici di Maria De Filippi” e nonostante non fu lei ad aggiudicarsi la vittoria, il successo non è tardato ad arrivare.

Le canzoni di Elodie passano spesso e volentieri alla Radio e molte di queste, diventano dei veri e propri tormentoni. La cantante si è sempre dimostrata una donna molto forte e indipendente e negli anni, non ha mai nascosto alcuni degli aspetti legati alla sua vita personale, come la sua storia d’amore con Marracash. Insieme hanno fatto sognare i fan, coinvolgendoli attraverso la loro musica e i momenti condivisi nella loro vita. Dopo diverso tempo però, la coppia ha deciso di percorrere strade separate, generando delusione nel cuore di tutti gli appassionati. Ad ogni modo Elodie è circondata da persone che la amano costantemente, i suoi fan sicuramente ma in primis la sua famiglia e la sua amata sorella.

Dove abbiamo visto la sorella di Elodie?

La sorella di Elodie si chiama Fey e dalle foto si può da subito notare la somiglianza tra le due. Cresciute in un quartiere a Roma, l’adolescenza delle ragazze è stata circondata da una famiglia numerosa e felice. Ma dove abbiamo già visto Fey?

Per coloro che seguono “Le Iene” su Italia Uno, si ricorderanno lo scherzo fatto proprio da Fey ai danni della sorella. Insieme alla produzione la ragazza organizzò ogni cosa nei minimi dettagli, facendo credere ad Elodie di aver tradito la compagna e di essere rimasta incinta di un ragazzo. Lo scherzo riuscì alla perfezione ma fu in quella situazione che il pubblico ha notato l’amore e la vicinanza della cantante alla sorella, un rapporto forte capace di affrontare insieme ogni difficoltà. Nella vita ad ogni modo Fey ha una compagna da molti anni e insieme sono felici ed innamorate.

