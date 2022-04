L’Eredità, Flavio Insinna pietrificato dalla decisione della concorrente: il conduttore ha reagito in maniera inaspettata alle sue dichiarazioni

Il preserale di Rai 1 è riuscito a tenere incollati alla tv migliaia di fan anche nel lunedì di Pasquetta. Nella serata di ieri, infatti, L’Eredità ha convinto 3.487.000 telespettatori, con una media pari al 20.7% di share – di poco superiore a quella registrata da Avanti un altro! su Canale Cinque -.

Risultati indubbiamente soddisfacenti per il conduttore Flavio Insinna, che al principio dell’appuntamento odierno non ha mancato di dare il benvenuto al pubblico con il suo contagioso entusiasmo.

Entusiasmo che, tuttavia, il padrone di casa è parso perdere rapidamente a causa delle dichiarazioni rilasciate da una delle concorrenti in gara. La giovane in questione, nel presentarsi, ha comunicato a Insinna un’intenzione che quest’ultimo pareva non comprendere in alcun modo.

L’Eredità, Flavio Insinna pietrificato dalla concorrente: “perché vuoi andartene?”. Mai successo prima

A L’Eredità è accaduto raramente che Flavio Insinna rimanesse di sasso di fronte alle dichiarazioni dei concorrenti. Sorprendentemente, tuttavia, è proprio quello che è successo nei minuti iniziali dell’appuntamento di quest’oggi, martedì 19 aprile. Il padrone di casa, in procinto di cominciare la fase degli “Abbinamenti”, non ha mancato di interloquire con la partecipante Laura.

“Vieni da Pordenone e insegni lingue e culture italiane agli stranieri“, l’ha salutata Flavio Insinna, con il solito entusiasmo che non sembra mai abbandonarlo. Con il proseguo della presentazione, tuttavia, il padrone di casa è parso perdere il sorriso con cui aveva in precedenza accolto la concorrente.

“Perché vuoi andartene in Australia?“, le ha domandato il conduttore, assumendo un tono di voce che lasciava trasparire la sua profonda tristezza. La partecipante, senza mezzi termini, ha spiegato ad Insinna le ragioni della propria scelta.

“Una delle mie prime studentesse era australiana. Mi è venuto il pallino“: queste le inaspettate motivazioni fornite da Laura. Solo a quel punto, il conduttore è parso comprendere la scelta di vita inseguita dalla concorrente, che fino a pochi secondi prima appariva inspiegabile ai suoi occhi.

Dopo averle augurato il meglio per il suo futuro, Insinna ha dato il via al primo step de L’Eredità, quello degli ostici “Abbinamenti”. Laura, che non si è fatta spaventare dalle insidie del gioco, si è rivelata una partecipante impeccabile.