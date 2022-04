Maria Chiara Giannetta incanta Instagram con un primo piano mozzafiato. Sguardo penetrante e scollatura seducente: irresistibile per i fan

La partecipazione al Festival di Sanremo nel ruolo di co-conduttrice ha offerto la possibilità a Maria Chiara Giannetta di esprimere il proprio talento anche fuori dal set.

L’amata attrice protagonista della serie tv di successo “Blanca” ha ipnotizzato i telespettatori con le sue inedite doti di intrattenimento che hanno conquistato pubblico e critica.

Successo ottenuto in seguito a una serie di esperienze che determinano il futuro sempre più promettente di Maria Chiara Giannetta. Attualmente in onda su Rai 1 nel cast di “Don Matteo 13“, con l’inedita partecipazione di Raoul Bova, con il quale ha già collaborato alla fiction “Buongiorno mamma!“, non manca anche sui social.

Una presenza forse non costante, ma sicuramente determinante e degna di nota. Proprio come l’ultimo scatto pubblicato dall’attrice, che incanta i followers con la sua starordinaria bellezza.

Maria Chiara Giannetta, primo piano di bellezza

Classe 1992, nata il 20 maggio, per Maria Chiara Giannetta si avvicina il trentesimo compleanno. Una meta (o partenza) che notoriamente segna una sorta di nuova fase della vita adulta per la quale sono in molti a esprimere una certa inquietudine. Questo è il tema dell’ormai conosciuta e amata ironia dell’attrice nel suo ultimo post, arma infallibile anche del suo talento.

Commenta così lo scatto che pubblica su Instagram a un mese dalla celeberrima data: “Quella faccia rassegnata che vede all’orizzonte i miei 30 che si avvicinano“. Ma i fan, di certo divertiti dalla sua affermazione, notano ben altro che il passare di un anno in più. Il primo piano dell’attrice incanta il web, ipnotizzato dal suo sguardo profondo che punta intensamente verso la fotocamera.

Il look seducente, composto dalla scollatura scintillante e dal caschetto con tanto di riga laterale decisamente chic, conquista i followers, che si precipitano a “rassicurarla” nei commenti: “Una meraviglia sempre“, “Splendore“, “Bellissima e bravissima“.