Grande novità per le città di Roma e Milano. Arriva un nuovo investimento che frutterà milioni di euro. Tutti i dettagli sulle convenienti aperture.

Un importante investimento, che segnerà un traguardo memorabile per le città italiane di Roma e Milano, è in procinto di essere siglato in queste ore. L’accordo, da ben 20 milioni di euro, si svilupperà parallelamente su due fronti. In primis, quello delle nuove aperture per garantire un servizio di eccellenza nazionale, in ultimis, ma non di minore importanza, quello di inaugurare moltissime nuove postazioni lavorative nella penisola.

A fare le veci di tale innovazione su ampia scala sarà il rinomato gruppo Lindbergh Hotels&Resorts. La catena è famosa in tutto il mondo per il suo primato in accoglienza, lusso e professionalità. A capo del gruppo Lindbergh vi è Nardo Filippetti. L’imprenditore, originario nelle Marche e fondatore del noto tour operator “Eden Viaggi“, è riuscito ad ampliare esponenzialmente la catena in pochi anni di attività, raggiungendo un totale di ben 7 strutture collocate in punti nevralgici e altamente turistici del nostro territorio.

Roma e Milano, scattano nuove aperture: investimento da milioni di euro

In attesa del completamento di due strutture appena prese in carico dalla pluristellata società, che sorgeranno sulle coste bagnate dal Mar Adriatico e più precisamente in quel di Rimini e Pesaro, l’imprenditore si sta occupando parallelamente di altri obiettivi fondamentali.

Le nuove aperture, previste nella primavera della prossima annualità, riguarderanno, infatti, anche la Capitale nonché il capoluogo lombardo.

Filippetti parla di un “lusso accessibile“, che possa garantire un servizio di altissimo livello ma a “prezzi contenuti“.

Una vera conquista, dunque, per la nostra penisola che ormai da tempo attendeva la messa appunto di un tale benefico investimento.

Per le città di Roma e Milano il gruppo ha valutato la possibilità di inaugurare dei boutique hotel, spiega l’imprenditore di fama internazionale facendo strettamente riferimento alle alte capacità organizzative del novello direttore generale, Cristiano Zucchiatti.