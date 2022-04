Adriana Volpe, “Sembro un palo vero?”: ma in realtà è stupenda – FOTO

Adriana Volpe in uno scatto che racchiude il suo fascino etereo e al tempo stesso conturbante, la mise in costume è eccezionale

Conduttrice televisiva tra le più brillanti di questi anni, nonché una donna dal fascino inconfondibile nel panorama del nostro mondo dello spettacolo. Tutto questo è la intramontabile Adriana Volpe, che continua anno dopo anno a incantare con la sua classe ed eleganza.

Una carriera iniziata da giovanissima in tv e subito bagnata da importanti traguardi. Nel corso del tempo, Adriana si è segnalata legando il suo nome a programmi storici su svariate emittenti. Con una eleganza e una sensualità inarrivabili a contraddistinguerla e che ancora oggi, alla soglia dei 50 anni (li compirà l’anno prossimo), sono ancora lì e scatenano applausi e ammirazione.

Negli ultimi anni, Adriana è entrata nel cuore dei fan anche per le sue partecipazioni, come concorrente e opinionista, ad alcuni reality show. Il che l’ha resa estremamente popolare anche presso la generazione dei social. E infatti la Volpe può vantare oltre mezzo milione di followers su Instagram, una cifra che non sorprende.

Adriana Volpe, sotto l’ombrellone si prende in giro da sola ma la visione è da urlo: fisico statuario in bikini

In questi giorni, ancora una volta, Adriana ci mostra tutto il suo fascino impagabile. Momenti di relax per lei, che si sta godendo sole e mare a Sharm EL Sheikh insieme alla grande amica Valeria Marini. Una coppia estremamente rappresentativa del mondo nostrano dello showbusiness, un concentrato di fascino iconico a cui è difficile resistere.

Nell’ultimo scatto sui social, Adriana appare stavolta da sola. Confermando tutta la sua simpatia e voglia di prendersi, quando serve, poco sul serio. La foto la ritrae sotto all’ombrellone e lei scrive: “Sono mimetizzata, sembro il palo, vero?“. Ma la realtà è ben diversa: il suo fisico statuario in costume non può mai passare inosservato.

Inevitabile e scontata la messe di commenti estasiati da parte dei followers. Una bellezza che lascia il segno, come sempre.