Andrea Delogu, con qualsiasi look è da impazzire: “Atomica” – FOTO

Andrea Delogu sfodera una serie di scatti con look diversi ma sempre con un effetto micidiale, la conduttrice esalta i suoi ammiratori

Chi la segue da tempo sa che Andrea Delogu ha alle spalle già una carriera piuttosto lunga. Ma la conduttrice televisiva e radiofonica sta raggiungendo adesso una notorietà assoluta, pienamente meritata per ciò che ha saputo costruirsi.

Ha iniziato da giovanissima con le esperienze più disparate e non a caso è oggi uno dei personaggi del mondo dello spettacolo con il portfolio più poliedrico. Conduttrice tv, radio, musicista, scrittrice, attrice, c’è di tutto nel suo curriculum, quanto mai vasto. E soprattutto un fascino discreto ma irresistibile, che non può assolutamente passare inosservato.

I riconoscimenti di questo periodo come detto rendono giustizia al suo percorso. Particolarmente riuscita l’esperienza più recente, come conduttrice in ‘Tonica’, un programma musicale che nonostante la seconda serata ha ottenuto buoni risultati in termini di ascolti e ha offerto un contenitore inedito e molto gradito dal pubblico.

La marcia in più, manco a dirlo, è stata lei. E non è un caso che la quasi 40enne (compirà gli anni il mese prossimo) abbia superato in questo periodo il mezzo milione di followers su Instagram.

Andrea Delogu, una parata di foto imperdibili: fascino incommensurabile, il web va fuori di testa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Nell’ultimo post su Instagram, con il suo stile ormai inconfondibile, tanto autoironico ma che colpisce dritto al cuore, Andrea condensa tutto il suo fascino. Una lunga serie di scatti in cui raccoglie tutti gli outfit principali dell’ultimo periodo, riuscendo in una vera impresa: quella di star bene con tutto addosso.

Eleganti abiti da sera, camicette provocanti, abiti intrisi di umorismo, come il completo che la raffigura come un ‘hot dog’. Impossibile resisterle e infatti i fan la riempiono di complimenti.

Un post che ottiene grande successo e che conferma come Andrea sia uno dei personaggi, oltre che delle bellezze, del momento.